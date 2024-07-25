25 يوليو.. يوم تاريخي يعيد تشكيل مستقبل تونس من الملكية إلى الجمهورية

وطن – يُعتبر يوم 25 يوليو يوماً ذا رمزية كبرى في تاريخ تونس والتونسيين، إذ أُلغِيَ فيه النظام الملكي وانتهى حكم البايات الحسينيين بعد أكثر من قرنين ونصف.

في هذا اليوم من عام 1957، دخلت تونس مرحلة جديدة بإقامة الجمهورية بعد أشهر من استقلالها عن الاستعمار الفرنسي، وتولى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة رئاسة البلاد إلى حين تنظيم أول انتخابات رئاسية في 1959.

وفي نفس اليوم من عام 2013، شهدت تونس اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي، مما أدى إلى حراك شعبي وسياسي كبير انتهى بتعليق أعمال المجلس التأسيسي.

تواصلت الأحداث البارزة في 25 يوليو 2019 بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وفي 2021 أعلن الرئيس قيس سعيد حل المجلس النيابي واتخاذ إجراءات استثنائية، لتبدأ تونس مرحلة جديدة في تاريخها السياسي.