من الذي دفع بايدن للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

وطن – أثار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه من السباق الرئاسي 2024 عاصفة سياسية في الولايات المتحدة، حيث مثّلت هذه الخطوة تحولًا مذهلًا في السباق الرئاسي.

وجاء هذا الإعلان قبل أقل من شهر من انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي المقرر أن يبدأ في 19 أغسطس المقبل، مما أطلق عملية غير مسبوقة لاختيار خليفة لبايدن.

منذ أيام، وخلال فترة تعافيه من فيروس كوفيد-19، واجه بايدن ضغوطًا شديدة للانسحاب بعد أدائه المهتز في المناظرة أمام دونالد ترامب.

نواب الحزب الديمقراطي والمانحون الكبار والحلفاء أعربوا عن مخاوف حقيقية بشأن ترشيح الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، ما قد يؤدي إلى خسارته في الانتخابات.

🔴عاصفة تضرب سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. من الذي دفع #بايدن للانسحاب من السباق أمام #ترامب؟ pic.twitter.com/GvRkJ2cIEO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 22, 2024