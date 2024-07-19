هذا ما يعدكم به دونالد ترامب في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

وطن – يتعهد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بطرد “المتطرّفين” المؤيّدين لحركة حماس وترحيل الطلاب الذين تظاهروا في الجامعات للمطالبة بوقف الإبادة في غزة، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في تصريحاته، أكد ترامب على تفعيل قانون حظر السفر على مواطني البلدان المسلمة، وخاصة إيران، ووقف منح التأشيرات للقادمين من قطاع غزة.

كما أعلن عن عزمه تنفيذ 20 وعدًا انتخابيًا قدمها الحزب الجمهوري في مؤتمره الوطني، من بينها إغلاق الحدود، ووقف الهجرة، وتنفيذ أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي، والدفاع عن الحق في الاحتفاظ بالأسلحة، وبناء درع دفاعية صاروخية.