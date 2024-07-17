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في سجون الاحتلال.. اغتصاب وتعذيب وحشي بحق الأسرى الفلسطينيين!!

سالم حنفي
سالم حنفي

وطن – قدمت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية شهادات صادمة بعد زيارة لعدد من الأسرى في سجن عوفر الإسرائيلي، الذي تحول إلى معسكر لتعذيب المعتقلين الغزّيين منذ السابع من أكتوبر.

تعرض الأسرى لاغتصاب وتنكيل وتقتيل تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة. المحامي خالد محاجنة نقل شهادات مروعة عن الأسرى الذين منعوا من الزيارات لعدة أشهر.

تشمل الانتهاكات إجبار الأسرى على النوم عراة وتعرضهم لصدمات كهربائية وتعذيب وحشي، مع الحرمان من النوم والطعام والعلاج. الأسرى يدفعون الثمن مع كل فشل عسكري إسرائيلي في غزة، وسط صمت أممي ودولي مطبق، مما يفاقم معاناتهم ويؤدي إلى حالات بتر الأعضاء وفقدان العقول.

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