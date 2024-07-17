بين اللطم والدماء والتلويح بالسيوف.. إحياء الشيعة لذكرى عاشوراء يثير الجدل

وطن – سنوياً، يثير إحياء الشيعة لذكرى عاشوراء في العراق، وخاصة في مدينة كربلاء، جدلاً واسعاً.

هذا الحدث الديني يستذكر مقتل الإمام الحسين بن علي، حيث تقام المجالس الحسينية وتسيّر المواكب في الأيام الأولى من محرم.

يعبر المشاركون عن حزنهم بالبكاء ولطم الصدور، وتقديم الطعام إيماناً بدور مقتل الحسين في ترسيخ الدين.

ومع ذلك، تنحرف بعض الطقوس إلى إيذاء جسدي مثل ضرب الرأس بأدوات حادة واستخدام سلاسل حديدية.

📷 تعد ذكرى مقتل #الحسين فاصلاً تاريخياً، وواحداً من أهم نقاط الخلاف بين المسلمين السنة و #الشيعة، وهي ذكرى #عاشوراء التي يتميز فيها الشيعة في العراق وبلدان أخرى باحتفالاتهم الكبيرة وطقوسهم الغربية التي تتنوع وتترواح بين اللطم والجلد والتلويح بالسيوف والرقص pic.twitter.com/1C1BJpB1eh — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 17, 2024