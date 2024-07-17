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بين اللطم والدماء والتلويح بالسيوف.. إحياء الشيعة لذكرى عاشوراء يثير الجدل

سالم حنفي
سالم حنفي

وطن – سنوياً، يثير إحياء الشيعة لذكرى عاشوراء في العراق، وخاصة في مدينة كربلاء، جدلاً واسعاً.

هذا الحدث الديني يستذكر مقتل الإمام الحسين بن علي، حيث تقام المجالس الحسينية وتسيّر المواكب في الأيام الأولى من محرم.

يعبر المشاركون عن حزنهم بالبكاء ولطم الصدور، وتقديم الطعام إيماناً بدور مقتل الحسين في ترسيخ الدين.

ومع ذلك، تنحرف بعض الطقوس إلى إيذاء جسدي مثل ضرب الرأس بأدوات حادة واستخدام سلاسل حديدية.

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