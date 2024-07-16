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يوسف قدور يثير الجدل بظهوره مع ملك المغرب محمد السادس

باسل سيد
باسل سيد

وطن – استحوذ يوسف قدور، بطل العالم في المصارعة 6 مرات، على انتباه الكثيرين لظهوره مع ملك المغرب محمد السادس.

قدور، الذي أصله من مليلية الإسبانية، اختار اللعب لصالح المغرب. سلطت صحيفة “eldebate” الإسبانية الضوء على قدور بعد ظهوره مع الملك في إجازة الصيف بالمضيق. علامات استفهام أثيرت حول طبيعة علاقة الملك بالصديق المصارع، بالإضافة لعلاقته المثيرة للجدل بالأخوة زعيتر. في سياق متصل، ظهرت طليقة الملك، للا سلمى، تقضي إجازتها في اليونان مع نجلها ولي العهد وابنتها للا خديجة. هذه الموضوعات استحوذت على اهتمام النشطاء وأثارت جدلاً واسعًا، خاصة مع ظهور فيديو للملك محمد السادس يبدو فيه سكرانًا يترنح في باريس.

 

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