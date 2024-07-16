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عمر العبيدي.. شهيد الملاعب التونسية

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – في 31 مارس 2018، قُتل الشاب عمر العبيدي ، 19 عامًا، بعد مطاردة أمنية انتهت بغرقه في وادي جار بعد مناوشات مباراة كرة قدم بين النادي الإفريقي التونسي وفريق أولمبيك مدنين.

كان عمر من أحبّاء فريق باب جديد، ولا يفوّت حضور مباراة لفريقه المفضّل. خلال المباراة، نشبت خصومة بين الجماهير، وتدخل الأمن لتفريقهم وأمر بإخلاء المدارج. لاحقت سيارات الأمن الجماهير خارج الملعب، وانتهت المطاردة بوصول عمر إلى وادي جار. قفز عمر في الوادي بعدما شعر بالهلع، وحاول الإمساك بعصا أحد الأمنيين ليتم إنقاذه، لكن الأمني أفلت العصا قائلاً: “تعلّم عوم”، ما أدى إلى غرق عمر.

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