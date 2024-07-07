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المعروف بعدائه للإسلام والمهاجرين.. أموال الإمارات تنقذ اليمين المتطرف في فرنسا

باسل سيد
باسل سيد

وطن – كشف تحقيق فرنسي سابق عن تورط الإمارات في دعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا بقيادة مارين لوبان. وفقاً لما نشره موقع “ميديا بارت” في عام 2021، فإن التمويل الإماراتي الذي قدر بـ8 ملايين يورو ساهم في إنقاذ الحزب من أزمة مالية خانقة كانت ستعرضه لتدابير قانونية صارمة. أموال محمد بن زايد قدمت عبر رجل الأعمال المعروف في القارة الأفريقية لوران فوشير بناءً على عقد وقع في جمهورية أفريقيا الوسطى وتم تحويلها عبر شركة التمويل الإماراتية “نور كابيتال”.

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