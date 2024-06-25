الرئيسية » تقارير » طموحات محمد بن سلمان تهدد بإغراق السعودية في الديون وفشل أكبر مشاريعه

طموحات محمد بن سلمان تهدد بإغراق السعودية في الديون وفشل أكبر مشاريعه

بقلم
طموحات محمد بن سلمان تضع السعودية في مأزق

وطن – يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحقيق تحول اقتصادي جذري من خلال رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط بالتركيز على الاستثمار في الترفيه والسياحة.

تتضمن الرؤية مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم، التي يتوقع أن تكلف 500 مليار دولار.

ومع ذلك، تواجه السعودية تحديات مالية كبيرة، حيث جمعت فقط 11.2 مليار دولار من بيع أسهم جديدة في أرامكو بدلاً من الهدف المتوقع بين 40 إلى 50 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، انكمش الناتج المحلي بنسبة 3.7% في الربع الرابع من 2023، مما يثير تساؤلات حول قدرة السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030 دون مواجهة ضغوطات مالية غير متوقعة.”

  • اقرأ أيضا:
محمد بن سلمان متهم بإهدار أموال السعودية في مشروع نيوم.. تقرير يفضح “الفشل الكبير”

قد يعجبك أيضاً

ممر ديفيد

ما هو “ممر ديفيد” الذي سيعزل غزة عن مصر بشكل كامل؟

طموحات محمد بن سلمان تضع السعودية في مأزق

طموحات محمد بن سلمان تهدد بإغراق السعودية في الديون وفشل أكبر مشاريعه

وليد الطبطبائي

آخرهم وليد الطبطبائي.. حملة قمعية تستهدف المعارضين للإمارات والسعودية في الكويت

مخلفات الاحتلال مصدر لتسليح حماس

“بضاعتكم ردت إليكم”.. حماس تستخدم مخلفات الاحتلال لتسليح نفسها في غزة

إقصاء بلقيس من موسم الرياض

جدل حول إقصاء بلقيس من موسم الرياض.. وذباب السعودية يتحرك

بالتزامن مع مجاعة غزة.. آلاف المنتجات العربية في أسواق إسرائيل!!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior