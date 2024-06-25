طموحات محمد بن سلمان تهدد بإغراق السعودية في الديون وفشل أكبر مشاريعه

وطن – يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحقيق تحول اقتصادي جذري من خلال رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط بالتركيز على الاستثمار في الترفيه والسياحة.

تتضمن الرؤية مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم، التي يتوقع أن تكلف 500 مليار دولار.

ومع ذلك، تواجه السعودية تحديات مالية كبيرة، حيث جمعت فقط 11.2 مليار دولار من بيع أسهم جديدة في أرامكو بدلاً من الهدف المتوقع بين 40 إلى 50 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، انكمش الناتج المحلي بنسبة 3.7% في الربع الرابع من 2023، مما يثير تساؤلات حول قدرة السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030 دون مواجهة ضغوطات مالية غير متوقعة.”