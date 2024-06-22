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إخوة الشيخ سعيد الغامدي هدف لابن سلمان.. إعدام وأحكام بالسجن لـ 20 عاما!!

بقلم
استهداف سعيد الغامدي

وطن – أصبح إخوة الداعية سعيد بن ناصر الغامدي هدفًا واضحًا لابن سلمان، حيث صدر حكم بالإعدام على شقيقه الأول محمد الغامدي (57 عامًا) العام الماضي بسبب تغريدات انتقد فيها الحكومة السعودية ودعم فيها معتقلي الرأي.

والآن، أصدر نظام ابن سلمان حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا ضد شقيقه الثاني أسعد الغامدي، الذي اعتُقل منذ ما يقارب العامين بطريقة وصفها شقيقه سعيد الغامدي بـ”الإرهابية والعنيفة”.

تمت مداهمة منزل أسعد بقوات كبيرة، وتفتيش أفراد عائلته، وتم اعتقاله أمام زوجته وأبنائه، ثم زُج به في زنزانة انفرادية لنحو 3 أشهر، مع التنكيل به ومنعه من لقاء عائلته وإهماله طبيًا في السجن.

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