وطن – تصرّ المملكة العربية السعودية على رفع شعار “لا لتسييس الحج”، حيث تهدف إلى تجنّب الإشارة إلى الحرب في غزة خلال موسم الحج، التجمع الأكبر للمسلمين حول العالم.

بينما يتجاهل النظام السعودي آلام غزة ووجعها، يستمر في تنظيم المهرجانات والفعاليات الترفيهية. لجأ ولي العهد إلى شيوخ البلاط، ومنهم مفتي المملكة، لتبرير سياساته.

في الوقت الذي يمنع النظام السعودي ممارسة السياسة في الحج، يمارسها بنفسه في بيت الله، حيث يمنع وصول المسلمين “غير المرغوبين” إلى الحرمين. يحرم معارضيه ومنتقدي سياساته من حقهم في أداء أحد أركان الإسلام، ويحوّل الحج إلى مصيدة لكل صوت ناقد.

#السعودية تفتح أبوابها للراقصات وحتى الحاخامات بينما تطارد حجاج بيت الله pic.twitter.com/a8bY3cuAQs — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 13, 2024