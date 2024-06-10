بعد قتله 15 ألف طفلا.. الأمم المتحدة تدرج جيش الاحتلال الإسرائيلي في قائمة العار

وطن -أثار قرار الأمم المتحدة بإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في قائمة العار غضبًا واسعًا في إسرائيل.

تأتي هذه الخطوة بعد العدوان الحالي على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل 15 ألف طفلا. تشمل قائمة العار تنظيمات ودول مدانة بارتكاب جرائم حرب ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة.

🛑قتلت 15 ألف طفل في عدوانها الحالي على قطاع غــ زة.. غضب واسع في اسرائيل بسبب قرار الأمم المتحدة إدراج جيش الاحتـ لال في قائمة العار التي تضمّ تنظيمات ودول مدانة بارتكاب جرائم حرب في حق الأطفال pic.twitter.com/M5XsVdfHpz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 10, 2024