السيسي يواصل ما بدأ نتنياهو ويمعن في إذلال الفلسطينيين

وطن – يواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يعاني الفلسطينيون الذين دخلوا مصر عبر معبر رفح للعلاج من ظروف قاسية في المستشفيات المصرية.

تقرير صادم نشره موقع “مدى مصر” موثق بشهادات حية، يكشف عن أوضاع مزرية للمصابين والمرضى الفلسطينيين، حيث يعيشون وكأنهم في سجن.

ويعاني المرضى من رعاية صحية منعدمة، إذ لم يتلقَ العديد منهم أي علاج منذ 6 أشهر، ويعتمدون فقط على المسكنات بسبب نقص الإمكانيات.

من حصار الاحتلال في #غزة إلى حصار #السيسي في #مصر .. مواعيد وجرس لدخول الغرف.. وشراء الطعام بأضعاف سعر السوق.. ومرضى لم يتلقوا أي علاج منذ 6 أشهر pic.twitter.com/dED6wISo1t — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 10, 2024