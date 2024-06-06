“كلهم لصوص”.. عبدالله بن زايد يهين سلطة عباس ويصرخ بوجه حسين الشيخ في الرياض

وطن – في كشف فجر موجة جدل واسعة بالأوساط السياسية، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي، تفاصيل مشادة قال إنها وقعت بين وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، وأمين سرّ حركة فتح حسين الشّيخ.

مصادر “أكسيوس” كشفت أن اللقاء الذي عقد في، أبريل الماضي، بالرياض، على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي، بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومجموعة من المسؤولين العرب ضمنهم وفد السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم حسين الشيخ، تطور إلى خلاف كبير.

حتى أن عبدالله بن زايد صرخ في وجه حسين الشيخ، ووصف السّلطة الفلسطينية ورجالها “بعلي بابا والـ40 لصّا”، متحججا بعدم رؤية إصلاحات حقيقية بالسّلطة رغم دعمها ماليا. الأمر الذي دفع بوزير الخارجية السعودي للتدخل لأجل فض هذا الاشتباك.



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