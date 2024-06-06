اختفاء للا سلمى…”صندوق أسود” في المغرب

وطن -منذ طلاقها من العاهل المغربي محمد السادس في عام 2018، اختفت الأميرة سلمى بناني بشكل غامض من المشهد العام المغربي، مما أثار تساؤلات واسعة حول مصيرها.

تقارير إعلامية دولية تحدثت عن مصيرها المريب، فيما ذهب البعض إلى أن الأميرة سلمى قد تكون في المنفى في أمريكا أو هاربة إلى اليونان مع نجليها، إلا أن القصر الملكي نفى هذه الشائعات، مؤكدًا أنها لم تغادر المغرب.

طلاق غامض ثم اختفاء من المشهد العام.. سبب انفصال الأميرة #للا_سلمى عن ملك #المغرب لا يزال لغزا غامضا والشكوك تتجدد حول مصيرها pic.twitter.com/LvqpghAjy3 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 6, 2024