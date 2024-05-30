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بايدن يُجنّ جنونه بسبب سؤال .. شاهد ماذا حدث

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بايدن يوبخ صحفيا بسبب سؤال عن نقل الصلاحيات

وبّخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، صحفيا بعدما سأله عن احتمال نقل صلاحيات رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس في حال إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وكان بايدن يتحدث مع الصحفيين في مطار فيلادلفيا، عندما سأله أحد الإعلاميين عما إذا كان ينوي نقل صلاحياته إلى هاريس إذا أعيد انتخابه، أو إذا كان يخطط للاستمرار في العمل لمدة أربع سنوات كاملة إذا فاز في الانتخابات.

وأجاب بايدن بسخرية: “هل أنت بخير؟ هل ضُربت على رأسك أو شيء من هذا؟”.

هفوات متكررة من بايدن

ومن المعروف أنه تتكرر هفوات الرئيس الأمريكي في مختلف المناسبات، حيث يطلق تصريحات حادة وأحياناً مهينة تجاه زعماء الدول الأخرى والصحفيين.

وسبق أن نشرت وسائل الإعلام الأمريكية، تقارير عن شكاوى من موظفي البيت الأبيض بشأن ما وصفوه بـ”وقاحة بايدن”.

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والانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الولايات المتحدة ستكون هي الانتخابات الـ60 التي تُجرى كل أربع سنوات، والمقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

ويواجه الرئيس الأمريكي انتقادات حادة من الحزب الديمقراطي، وكشفت استطلاعات الرأي عن استمرار انخفاض نسبة التأييد له، مما أثار قلق النشطاء الديمقراطيين، حيث من المتوقع أن يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب، في الانتخابات النهائية.

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