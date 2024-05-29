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عملية نابلس.. المنفذ دهس جنود الاحتلال وأحدث بهم إصابات حرجة وانسحب بسلام (فيديو)

بقلم
عملية نابلس.. المنفذ دهس جنود الاحتلال وأحدث بهم إصابات حرجة وانسحب بسلام

وطن – أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بإصابة جنديين إسرائليين بجروح خطيرة جراء عملية دهس على حاجز “عورتا” جنوب شرق نابلس، في وقت متأخر من مساء اليوم.

وقالت “القناة 12” العبرية إن حالة المصابين حرجة وخطيرة، وهناك محاولات لإنعاش حالة أحد المصابين.

عملية نابلس.. المنفذ انسحب بسلام

وفيما انسحب منفذها من المكان، أورد موقع “واللاه” الإسرائيلي، أنّ “جيش الاحتلال”، دفع بقواتٍ جوية وخاصة، لمطاردة منفذ عملية الدهس قرب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت جميع الحواجز المحيطة بنابلس، ومنعت المركبات من الدخول والخروج من خلالها.

وأضافت مصادر أخرى بأن جنود الاحتلال منعوا المركبات من الخروج من خلال مفترق قرية بورين جنوب نابلس، وأوقفوا المركبات وفتشوها بشكل همجي، ومنعوها من الخروج من بورين.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع روجيب شرقي مدينة نابلس ومدخل بلدة عورتا جنوبي نابلس.

حاجز عسكري

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت“على موقعها الإلكتروني إلى أن الهجوم الذي وصفته بالعشوائي وقع على شارع 5077، قرب حاجز عسكري أقيم على أحد مداخل مدينة نابلس، بالقرب من مزرعة قريبة من مستوطنة إيتامار في الضفة الغربية.

وبحسب التقرير الأولي فإن المنفذ جاء من نابلس، ودهس الإسرائيليين ثم هرب عائداً إلى المدينة.

وتم نشر قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وتم نشر حواجز على الطرق وتجري عملية مطاردة للمنفذ.

وتتالى العمليات ضد جيش الاحتلال في مناطق الضفة، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام، إصابة 5 جنود إسرائيليين، بعدما دهستهم سيارة، وانسحبت قرب قاعدة عسكرية في حيفا، شمالي فلسطين المحتلة.

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