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ليلى بنعلي مرتبكة بأول ظهور.. خرجت عن صمتها بشأن اتهامها بإقامة علاقة مع أندرو فورست (فيديو)

بقلم
ليلى بنعلي مرتبكة بأول ظهور.. خرجت عن صمتها بشأن اتهامها بإقامة علاقة مع أندرو فورست

وطن – في أول تصريح لها ورد على الاتهامات التي طالتها بشأن علاقة غرامية مع الملياردير الأسترالي أندرو فورست، خرجت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي عن صمتها وردت على سؤال أحد الصحفيين بإجابة مختصرة.

وعلى هامش أحد اجتماعاتها، الاثنين، بالوزارة ظهر أحد الصحفيين وهو يوجه سؤالا لـ ليلى بنعلي حيث كان يلاحقها وهي تسير مسرعة، بشأن ردها على الاتهامات والصور التي نشرتها صحيفة أسترالية لها وزعمت أنها تخصها.

أول تعليق لـ ليلى بنعلي على صورها المزعومة مع فورست

وبينما ظهر عليها الارتباك الشديد رفضت ليلى بنعلي الوقوف، وردت بكلمة مختصرة على الصحفي وأن ما يتم تداوله هو “استهدافات كيدية لها”.

ورفضت الوزيرة المغربية ليلى بنعلي، أن تكمل مع الصحفي وقالت إنها سترد ببيان لاحقا.

وكانت صحيفة ”the australian”، اتهمت ليلى بنعلي بتضارب المصالح عبر إقامة علاقة مع رجال أعمال أسترالي يستثمر في المغرب.

ووفق مزاعم الصحيفة فإن ”علاقة حميمية”، تربطها مع الملياردير الأسترالي أندرو فورست، مالك شركة “فورتيسكيو” العالمية.

واستدلت الصحيفة على صحة المعلومات الواردة في المقال الذي نشرته برد فعل مصلحة التواصل في مجموعة “فورتيسكيو”، التي لم تؤكد أو تنفي صحة الخبر.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، شككت مصادر مطلعة مقربة من الوزيرة بنعلي في الصورة المنشورة من قبل الصحيفة الأسترالية باعتبار أن البنية الجسدية للسيدة بالصورة لا تشبه بنية وزيرة الطاقة المغربية.

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