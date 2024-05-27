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غضباً من مجزرة رفح .. عراقيون يهاجمون ويحطمون مطعم KFC في بغداد (فيديو)

بقلم
عراقيون يهاجمون مطعم KFC في بغداد

انتشر مقطع فيديو، يوثق تصرفا غاضبا من عراقيين ردا على مجزرة رفح التي ارتكبتها الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة أمس الأحد، بقصف خيام للنازحين ما أدى لاستشهاد 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء.

وأظهر الفيديو، عددا من العراقيين بعضهم ملثمون ومسلحون، وهم يهاجمون مطعم دجاج كنتاكي “KFC” للوجبات السريعة، في العاصمة بغداد، وذلك ردا على المجزرة الإسرائيلية .

وكنتاكي إحدى الشركات المشمولة بحملات المقاطعة منذ بدء الحرب على غزة نظرا لدعمها للاحتلال الإسرائيلي.

مجزرة الخيام في رفح

وفي اليوم الـ234 للحرب الإسرائيلية على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بقصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الأونروا غربي رفح.

وأدت المجزرة الإسرائيلية، إلى استشهاد 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء. ووقعت المجزرة في منطقة كان جيش الاحتلال قد صنفها ضمن “المناطق الآمنة”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.

وأضاف في بيان، أن مناطق ومراكز النزوح المستهدفة مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة.

وأكد المكتب الإعلامي، استشهاد وإصابة 190 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف مراكز الإيواء بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة، حاثا محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

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