غضباً من مجزرة رفح .. عراقيون يهاجمون ويحطمون مطعم KFC في بغداد (فيديو)

انتشر مقطع فيديو، يوثق تصرفا غاضبا من عراقيين ردا على مجزرة رفح التي ارتكبتها الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلة أمس الأحد، بقصف خيام للنازحين ما أدى لاستشهاد 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء.

وأظهر الفيديو، عددا من العراقيين بعضهم ملثمون ومسلحون، وهم يهاجمون مطعم دجاج كنتاكي “KFC” للوجبات السريعة، في العاصمة بغداد، وذلك ردا على المجزرة الإسرائيلية .

وكنتاكي إحدى الشركات المشمولة بحملات المقاطعة منذ بدء الحرب على غزة نظرا لدعمها للاحتلال الإسرائيلي.

مجزرة الخيام في رفح

وفي اليوم الـ234 للحرب الإسرائيلية على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بقصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الأونروا غربي رفح.

وأدت المجزرة الإسرائيلية، إلى استشهاد 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء. ووقعت المجزرة في منطقة كان جيش الاحتلال قد صنفها ضمن “المناطق الآمنة”.

🎥لحظة قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مدينة #رفح وارتكاب مجزرة ارتقى خلالها 30 شهيداً على الاقل. #مجزره_رفح pic.twitter.com/lc5Ve9C669 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 26, 2024

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.

📷 هكذا طلع الصباح على مخيم النازحين في #رفح الذي أسقطت عليه طائرات الاحتلال حوالي 14 الف طن متفجرات وارتكبت مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 35 مواطنا.#مجزرة_رفح #رفح_تُباد #رفح_الان #رفح #ابو_عبيدة pic.twitter.com/k3XXBcNSVL — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 27, 2024

وأضاف في بيان، أن مناطق ومراكز النزوح المستهدفة مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة.

#مجزره_رفح ..

🎥مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال قصف مخيم النازحين شمال غربي #رفح بـ7 صواريخ يزن الواحد منها 2000 رطل من المتفجرات. pic.twitter.com/4mF5WTGrFd — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 26, 2024

وأكد المكتب الإعلامي، استشهاد وإصابة 190 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف مراكز الإيواء بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية.

#مجزرة_رفح

30 شهيداً على الأقل وعشرات المصابين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين شمال غرب #رفح .. pic.twitter.com/3RtnWpLYaw — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 26, 2024

وأوضح أن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة، حاثا محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.