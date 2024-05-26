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فوق تركيا .. ماذا حدث لطائرة الخطوط الجوية القطرية!؟

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الخطوط الجوية القطرية

أوضحت الخطوط الجوية القطرية حيثيات تعرض رحلة جوية لإحدى طائراتها كانت متجهة من الدوحة إلى أيرلندا، لاضطرابات جوية أثناء تحليقها فوق تركيا، ما ادى لإصابة 12 شخصا كانوا على متنها.

وقالت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها الرسمي في منصة إكس إن رحلتها رقم QR017 على متن طائرة من طراز بوينغ B787-9 والمتجهة من مدينة الدوحة وإلى مدينة دبلن قد هبطت بسلام.

وقد تعرض عدد ضئيل من المسافرين وأفراد طاقم الضيافة لإصابات طفيفة أثناء الرحلة وقد تم تزويدهم بالرعاية الطبية اللازمة.بحسب الخطوط الجوية

ونوّهت إلى أنّ هذا الأمر يتم التحقيق به داخلياً.

كما أكدت ان سلامة جميع مسافريها دائماً ما تتصدر قائمة اهتماماتها.

من جهته، قال مطار دبلن، إن 12 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية متجهة من الدوحة إلى أيرلندا أصيبوا خلال موجة من الاضطرابات الجوية، مضيفا أن الطائرة هبطت بسلام وفق ما كان مقررا.

وأضاف المطار أن الرحلة “كيو آر017″، وهي تتبع طائرة من طراز “بوينغ 787 دريملاينر”، هبطت قبل الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دبلن (1200 بتوقيت غرينتش).

وأوضح المطار في بيان أنه “عند الهبوط، استقبلت خدمات الطوارئ، ومنها شرطة المطار وإدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لنا، الطائرة بعد الإبلاغ عن إصابة 6 ركاب و6 من أفراد الطاقم إثر تعرض الطائرة لاضطرابات جوية في أثناء تحليقها فوق تركيا”.

وقالت هيئة راديو وتلفزيون أيرلندا نقلا عن الركاب الذين وصلوا إلى مطار دبلن، إن الواقعة استمرت أقل من 20 ثانية وجاءت في أثناء تقديم الطعام والمشروبات.

 

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