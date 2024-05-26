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“الشبشب الغزاوي” حماس جعلته موضة العام.. أردني يسخر من الاحتلال على طريقته (فيديو)

بقلم
"الشبشب الغزاوي" حماس جعلته موضة العام.. أردني يسخر من الاحتلال على طريقته

وطن – منذ بث كتائب القسام أمس، السبت، لقطات لعملية استدراج قوة إسرائيلية داخل نفق والفتك بجميع عناصرها وأسر بعضهم، تضج مواقع التواصل بهذه اللقطات المثيرة التي لاقت تفاعلا كبيرا وإشادة واسعة ببسالة المقاومة الفلسطينية وبطشها بالاحتلال رغم الحصار والجوع وعدم تكافئ القوة والظروف لدى الطرفين.

وضمن المشاهد التي ركز عليها النشطاء بشكل كبير، لقطة المقاتل القسامي وهو يجر جثة جندي إسرائيلي بعد قتله، حيث ظهر يرتدي “الشبشب الغزاوي” البسيط والمصنوع غالبا في الخليل.

وعلق النشطاء بأنه بهذه الإمكانيات البسيطة والصبر الكبير والاستعانة بالله، تمكن عناصر القسام من نسف أسطورة الجيش الذي لا يقهر والدعس على رؤوس جنود الاحتلال.

“بالشبشب الغزاوي”.. أيمن عبلي يسخر من جيش الاحتلال

وضمن ردود الأفعال على هذه اللقطات، نشر منشئ المحتوى الأردني الساخر أيمن عبلي، مقطعا مصورا عبر حسابه بانستغرام تناول فيه هذه المشاهد البطولية للمقاومة على طريقته الساخرة.

 

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A post shared by Ayman aballi (@ayman_aballi)

وبدأ “عبلي” باستعراض “الشبشب الغزاوي” الذي ظهر في قدم مقاتل القسام، حيث اشترى نسخة جديدة منه وأخذ يتفاخر بها ويشيد بالمقاومة.

وسخر الناشط الأردني بشدة من جيش الاحتلال، الذي أذله المقاومون بإمكانيات بسيطة جدا، وقال ساخرا إن هذا “الشبشب سيكون موضة 2024”.

وقال وهو يمسك بنسخة من الشبشب وسخر من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “الخليل بتصنع والغزاوي بيضرب.. اكتشفت انه شبشب لدعس الاحتلال.”

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وليلة أمس، قال ناطق القسام أبو عبيدة، إن مقاتلي حماس “نفذوا عملية مركبة عصر السبت، شمالي القطاع، حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا”.

مؤكدا أنهم “أوقعوا هذه القوة في كمين داخل النفق وعند مدخله، وتمكنوا من الاشتباك مع أفرادها من المسافة صفر”.

أبو عبيدة كشف أيضا أنه عندما حضرت قوة إسناد تمت مهاجمتها بعبوات ناسفة. وأكد أنهم “أوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها”.

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