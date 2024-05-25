“فقدنا كل شيء”.. جندي إسرائيلي يهدد بانقلاب عسكري وجيش الاحتلال يتحرك (فيديو)

وطن – تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي إسرائيلي وهو يقول ”فقدنا كل شيء.. ولا مكان نذهب إليه“، وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بانقلاب عسكري إذا لم يسمع لمطالبهم، وعدم تسليم ما وصفه بمفاتيح غزة إلى أي جهة فلسطينية.

وأظهر مقطع فيديو متداول الجندي بلباسه العسكري الكامل ملثماً وهو يحمل رشاشاً حديثاً داخل منزل بدا مهجوراً ومحترقاً، كتبت على جدرانه عبارات باللغة العبرية وهو يقول: “فقدنا كل شيء فقدنا حياة عائلاتنا ومصادر رزقنا ،ولا مكان نذهب إليه.”

”فقدنا كل شيء.. ولا مكان نذهب إليه“

– جندي إسرائيلي يهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بانقلاب عسكري إذا لم يسمع لمطالبهم#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/sIpyGkww4e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 25, 2024

وأضاف بنبرة معنوية زائفة أنه سيبقى هنا حتى النهاية وخاطب الجندي الشاكي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المقطع موجه إليك.

واستدرك:”نحن جنود الاحتياط لا ننوي أن نسلم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية.. ومفاتيح غزة لأي كيان حماس أو فتح أو أي سلطة عربية أخرى”.

وعلى عكس المزاج الإسرائيلي الجمعي العام تابع الجندي مخاطباً نتنياهو: ” جنود الاحتياط خلفك نريد أن ننتصر”. وزعم أن جيش الاحتلال يملك فرصة تاريخية.

وتابع أن هناك 100 ألف من جنود الإحتياط جاهزون-حسب زعمه- للتضحية من أجل شعب إسرائيل ومستعدون للموت، متناسياً أن الموت يدركهم في كل آن وحين دون أن يطلبوه.

سننصت لمسؤول واحد

وخاطب الجندي المهزوم مجهول الهوية، وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت أنت غير قادر على النصر في الحرب، طالباً منه الاستقالة. وتابع زاعماً أن جيش الاحتلال إذا لم يمض حتى النهاية وحتى النصر “فـ 100 ألف من جنود الإحتياط سيظلون على الحدود سنظل هنا وندعو مواطني اسرائيل أن يأتوا إلى غزة تحت حراستنا”

وأضاف: “سننصت لمسؤول واحد ليس وزير الدفاع ولا رئيس الأركان بل رئيس الوزراء نتنياهو”، وأردف:” فكروا مرتين لمن تنووين إعطاء مفاتيح غزة بعد ذلك”.

وبنبرة عنصرية متطرفة كعادة جنود الاحتلال زعم الجندي أنهم سيقتلون كل الأطفال الصغار الذين داسوا على الجنود الإسرائليين حين دخلوا إلى غزة لا أحد سيظل – حسب زعمه- حياً .

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وهدد الجندي الذي لم يجرؤ على كشف وجهه، غالانت بالانقلاب العسكري.

وأضاف “نحن جنود الاحتياط لن نتراجع سنريكم ماهو الحسم وسنريكم كيف ينتصر اليهود الحقيقيون”.

اجتماع عاجل

وفيما لم يكشف عن هوية الجندي فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الحين تحقيقاً في الفيديو، الذي شاركه يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، عبر «تلغرام».

وعلى خلفية نشر هذا الفيديو بدأت تسمع في إسرائيل دعوات لاعتقال ومحاكمة يائير نتنياهو بتهمة نشر التمرد على الجيش التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.

ولخطورة الحادث عقد رئيس الأركان اجتماعا عاجلا للقيادة بالتزامن مع التحقيق الذي فتح من قبل الشرطة العسكرية، وفق متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مكتب الناطق بلسان جيش الاحتلال إن “السلوك المسجل في الفيديو هو انتهاك خطير لأوامر وقيم الجيش الإسرائيلي، وقد يشكل جريمة جنائية”.