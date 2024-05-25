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تفاصيل هجوم بقنبلتين على السفارة الإسرائيلية في بلجيكا.. حادث أصبح يتكرر كثيرا

بقلم
هجوم على السفارة الإسرائيلية في بلجيكا

وطن – قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية نقلًا عن وسائل إعلام بلجيكية، إن رجلًا قام بإلقاء قنبلتين يدويتين على مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة بروكسل.

وصرح المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكسل بأن رجلًا مجهول الهوية ألقى قنبلتين يدويتين تجاه السفارة الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث باسم المدعي العام في بروكسل أنه يتم التحقيق في الواقعة حاليًا.

دوافع غير معروفة

يأتي هذا فيما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الشرطة البلجيكية لم تذكر علنًا سبب الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بروكسل.

حوادث متعددة

غير أن السفارات الإسرائيلية شهدت حوادث عدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع بداية الحرب في غزة، حسب ما قالت الصحيفة.

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وقالت “جيروزاليم بوست” إن القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونيخ الألمانية تعرضت لهجوم الأربعاء، لم تحدد الصحيفة طبيعته.

كما تمت كتابة “رسائل معادية للسامية” خارج مقر السفارة الإسرائيلية في الدنمارك، حسب ما قالت.

وتحقق الشرطة في السويد في إطلاق نار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم، الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفة أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بروكسل تزامن في الذكرى العاشرة لحادث إطلاق النار بمتحف في بروكسل، الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

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هجوم على السفارة الإسرائيلية في بلجيكا

تفاصيل هجوم بقنبلتين على السفارة الإسرائيلية في بلجيكا.. حادث أصبح يتكرر كثيرا

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