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بايدن يقدم نصيحة غريبة للشباب الراغب في الزواج.. هل تنطبق على زوجته؟

بقلم
جو بايدن

وطن – قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، نصيحة وُصفت بالغريبة لكل شاب يفكر في الزواج، مؤكدا ضرورة اختيار عائلة لديها 5 بنات.

جاء ذلك خلال حديث بايدن عن إنجازاته التشريعية في نيو هامبشاير، وخلال حديثه قدم بايدن بعض النصائح الغريبة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: “لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر.. واحدة منهم سوف تحبك دائما”.

ماذا عن زوجة بايدن؟

وزوجة بايدن، جيل تريسي، هي الأكبر بين 5 أخوات، وسبق أن انضمت إليها أخواتها في عدة مناسبات بالبيت الأبيض.

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وبعد خطابه، ذهب الرئيس الأمريكي للتحدث إلى الجمهور. وأعطى جاك براون البالغ من العمر 7 سنوات، وكارتر براون البالغ من العمر 5 سنوات، المال لشراء المثلجات.

جو بايدن زوجته
جو بايدن وزوجته جيل

في شأن آخر، كشف استطلاع حديث لآراء الناخبين الأمريكيين حول وضع الاقتصاد أن ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة أمريكيين يعتبرون أن بلادهم تمر بحالة ركود اقتصادي، حيث تلوم الأغلبية إدارة الرئيس جو بايدن.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة هاريس حصريًا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، استمرار التشاؤم بشأن الاقتصاد مع اقتراب يوم الانتخابات. وسلط الاستطلاع الضوء على العديد من المفاهيم الخاطئة لدى الناس حول الاقتصاد.

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