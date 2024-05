بايدن يقدم نصيحة غريبة للشباب الراغب في الزواج.. هل تنطبق على زوجته؟

وطن – قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، نصيحة وُصفت بالغريبة لكل شاب يفكر في الزواج، مؤكدا ضرورة اختيار عائلة لديها 5 بنات.

جاء ذلك خلال حديث بايدن عن إنجازاته التشريعية في نيو هامبشاير، وخلال حديثه قدم بايدن بعض النصائح الغريبة.

Did I just hear this right? Biden says marry into a family with five daughters so you’ll have options? One of them will always love you. That must have been what he told Hunter. Date your dead brother’s wife so you can date your underage niece too. pic.twitter.com/2bDCxny00l

— Colette Harrington (@sweetcarolinatv) May 22, 2024