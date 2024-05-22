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مشاهد جديدة من هجوم 7 أكتوبر ولحظة أسر مجندات الاحتلال بقاعدة ناحل عوز (فيديو)

بقلم
أسر مجندات الاحتلال بقاعدة ناحل عوز

بحسب الإعلام العبري، سمح أهالي الأسيرات الإسرائيليات الخمس اللاتي كن يعملن في المراقبة بقاعدة “ناحل عوز” العسكرية وما زلن في الأسر لدى حركة حماس، بنشر فيديو أسرهن للجمهور، اليوم الأربعاء.

ويشكل الفيديو الجديد ضغطا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المأزوم للقبول بصفقة تُفضي إلى إطلاق سراحهن.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن الفيديو الذي تبلغ مدته 03:10 دقائق، تم تحريره وحجبه، ويتضمن أجزاء يصعب مشاهدتها، وتشمل العديد من القتلى في قاعدة ناحال عوز.

فيديو قاعدة ناحل عوز

ووفق صحيفة “معاريف” العبرية تظهر في الفيديو الأسيرات في ناحال عوز مقيدات ومصابات، بينما يوجه عناصر حماس تهديدات قاسية وعنيفة إليهم ويصوبون أسلحتهم نحوهن.

وفي وقت لاحق، يطلب المقاومون القساميون من الأسيرات إعطائهم تفاصيلهن الشخصية، ومن ثم يقتادونهن إلى المركبات.

على جانب آخر لفت نشطاء إلى أن الاحتلال نشر هذا الفيديو بهدف تشويه صورة المقاومة، وبثه مع ترجمات خاطئة لحديث المقاتلين بكتائب القسام.

رفض مشاهدة الفيديو

وبحسب رواية الإعلام العبري تم تصوير الفيديو من قبل أحد عناصر حماس الذين داهموا موقع ناحل عوز الاستيطاني في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وتم فحص الفيديو من قبل قسم المخابرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي وتم استدعاء أهالي الجنود لمشاهدته أولاً.

وبناء على طلب أسرهم، عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي الفيديو على وزراء الحكومة، لكن بعض الوزراء رفضوا مشاهدة الفيلم.

وقبل أسبوع ونصف، وبعد أن طلب الأهالي عرض الفيديو للجمهور، تم فحصه مرة أخرى من قبل شعبة المخابرات. عندها فقط وافق رئيس أركان الاحتلال “هرتسي هاليفي” ووزير الدفاع يوآف غالانت على نشر الفيديو.

لا يوجد أي اعتداء جنسي

وقال مصدر أمني صهيوني لمعاريف إن الفيديو الكامل يصعب مشاهدته. وخلافا للشائعات، لا يوجد أي اعتداء جنسي جسدي على المجندات.

وقالت روني، شقيقة الأسيرة ليري إلباغ، إن قرار نشر الفيديو جاء بسبب أن “المفاوضات عالقة وعدم مناقشة إطلاق سراح المختطفين على الإطلاق”.

وأضافت :”لا يبدو أنهم يحاولون جاهدين التوصل إلى اتفاق. هناك أمور على المحك وعلى البلاد أن تكون شجاعة. علينا أن نفهم أنه لا يزال هناك أناس أحياء هناك وما يمرون به. الفيديو ليس من السهل مشاهدته. رأيته مرة واحدة فقط. الآن سمعت الأصوات في الخلفية مرة أخرى وخفق قلبي سريعا.”

وقال أفراد أسر الأسرى الإسرائيليين: “ليست هناك مهمة أعظم، ولا انتصار أهم من استعادة الجميع: الأحياء والقتلى للدفن. يجب على الحكومة الإسرائيلية ألا تضيع ولو لحظة واحدة أخرى – يجب أن تعود إلى طاولة المفاوضات اليوم”.

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