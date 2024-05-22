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“محاط بالحمقى” .. محمد صلاح يخرج عن صمته ويهاجم منتقدي عناق كلوب لزوجته (شاهد)

بقلم
زوجة محمد صلاح

ردّ اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بطريقة غير مباشرة على الانتقادات اللاذعة التي طالته عقب انتشار مقطع فيديو لمدرب فريقه “يورجن كلوب” وهو يعانق زوجته “ماجي”، أثناء احتفالية وداع المدرب الألماني داخل ملعب “أنفيلد” مطلع الأسبوع الحالي.

وفي ظل موجة الهجوم الحاد، نشر محمد صلاح “ستوري” عبر حسابه الرسمي بانستغرام، الأربعاء، حوى صورة لكتاب بعنوان “محاط بالحمقى” للكاتب السويدي” توماس إريكسون.

رد محمد صلاح على منتقديه

ويتحدث الكتاب عن الأنماط الأربعة للسلوك البشري، وعلق عليه محمد صلاح، بالجملة الأولى من عنوان الكتاب “محاط بالحمقى” ليثير حالة كبيرة من الجدل مرة أخرى.

محمد صلاح يخرج عن صمته ويهاجم منتقدي عناق كلوب لزوجته
صورة الكتاب كمان نشرها محمد صلاح على انستغرام

ويحرص الفرعون المصري محمد صلاح بشكل منتظم خلال السنوات الأخيرة، على مشاركة متابعيه أغلب الكتب التي يقرأها، والتي غالبا ما تتضمن هجوما أو سخرية يفسرها البعض على أنها “مقصودة ضد الجماهير” أو “تحمل تقليلا منهم”.

وهو ما حدث مجددا مع كتاب “محاط بالحمقى”. الذي بيع منه أكثر من مليون نسخة حول العالم وترجمه إلى العربية “عمر فتحي”.

واعتبر العديد من النشطاء أن هذه الصورة لعنوان الكتاب هي رد غير مباشر من صلاح، على الهجوم الحاد الذي تعرض له بعد ظهور زوجته في أحضان يورجن كلوب، خلال احتفالية وداع المدرب الألماني.

حضن يورجن كلوب لزوجة محمد صلاح

وكانت عدسات الكاميرات وثقت خلال الاحتفالية عناق كلوب للنجم محمد صلاح وزوجته ماجي، كما تبادل صلاح العناق مع السيدة أولا ساندروك زوجة كلوب.

المشاهد التي فجرت جدلا وانتقادات واسعة بين النشطاء المصريين والعرب، الذين رأوا أن هذا التصرف لا يليق بسيدة مسلمة ومحجبة، معتبرين أنها اختارت المجاملة القبيحة على حساب الدين والقيم العربية والإسلامية.

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