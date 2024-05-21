ضجة في مصر بعد تحرش سائق بإحدى الفتيات وتفاصيل صادمة عن “الاعتداء”

وطن – أثيرت ضجة في مصر، بعد الكشف عن واقعة “تحرش” سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بإحدى الفتيات في محافظة الجيزة.

وكشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الواقعة قائلة إنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من إحدى الفتيات، تضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بمحاولة التحرش بها، حال توصيلها بدائرة القسم.

تحرش في مواضع حساسة

ولامس السائق، جسد الفتاة البالغة 14 سنة، وطالت يداه موضع عفتها، أثناء استقلالها سيارته لدى عودتها من مدرستها بمنطقة حدائق الأهرام.

وقالت الفتاة إنها طلبت سيارة من أحد تطبيق والنقل الذكي وأثناء سيرها رفقة السائق فوجئت به يتوقف في مكان ناءً ليضع يديه على جسمها، لكنها لاذت منه بالفرار بفتح باب السيارة وصرخت في الشارع ولولا خشية افتضاح أمر المتهم لتعدى عليها بالضرب.

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أسرة السائق تنفي

على جانب آخر، نفت أسرة السائق الاتهامات المنسوبة إليه، وقالت إن الأمر لدى جهات التحقيق، وإن ابنهم موجود أمام رجال المباحث بنقطة شرطة حدائق الأهرام.

من جانبها أكدت الداخلية المصرية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وخلال الأشهر الماضية تكررت وقائع التحرش ومحاولات اغتصاب السيدات والفتيات داخل السيارات التابعة لتطبيقات النقل الذكي.