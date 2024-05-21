“أسطوانات البوتان” تهدد عرش محمد السادس .. قرار فجر غضب المغاربة واستياء شعبي واسع

أضافت الحكومة المغربية عبئاً جديداً على كاهل المغاربة في رفع أسعار غاز الطهي المنزلي “اسطوانات البوتان”، الأمر الذي أشعل الشارع المغربي وبات على وشك الانفجار الاجتماعي، وفق تعليقات النشطاء على مواقع التواصل بالمغرب.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت أنه ابتداء من، يوم الاثنين 21 مايو، سيبدأ التخفيض الجزئي لدعم غاز البوتان، مما سيؤدي إلى زيادة بنسبة 25٪ في أسعار أسطوانات هذا الغاز. ووصلت الزيادة إلى 10 دراهم عن كل أسطوانة غاز.

يأتي ذلك في ظل مخاوف من إشعال أسعار عدد من المواد التي يتم استعمالها على نطاق واسع وتعتمد في إنتاجها على الغاز. ويتعلق الأمر بالدواجن والخضر والفواكه والخبز، فضلا عن خدمات المقاهي والمطاعم والفنادق.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في بلاغ لها، الأحد الماضي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي استفاد منه 3,6 مليون أسرة حتى نهاية أبريل.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أنه بموجب القرار الجديد للسلطة التنفيذية المغربية، سيرتفع سعر أسطوانة البوتان زنة 3 كيلوغرام من 10 إلى 12,5 درهم. في حين سيرتفع سعر أسطوانة البوتان زنة 12 كيلوغرام من 40 إلى 50 درهم.

وأكد البيان أن الحكومة ملتزمة بمواصلة إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، باستثمار مخطط له بقيمة 80 ألف مليون درهم (7396 مليون أورو) إلى غاية 2026.

إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي: الزيادة في الأسعار ب 2,5 دراهم بالنسبة للقنينة من فئة 3 كلغ، و10 دراهم بالنسبة لقنينة الغاز من فئة 10 كلغ، ابتداء من اليوم. pic.twitter.com/4ve0mKjsl7 — 2M.ma (@2MInteractive) May 20, 2024

وأضافت المذكرة أنه سيتم استخدام هذه الميزانية لتمويل مختلف البرامج والتدابير الاجتماعية نتيجة للحوار مع النقابات، بما في ذلك زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص.

تذمر وسخط المغربيين

وبحسب ما تم تداوله وظهر في حديث المغاربة، فإن القرار تسبب في حالة تذمر وسخط كبيرين وسط مخاوف من تفاقم موجة ارتفاع الأسعار.

عبئ جديد يضيفه #المخزن على كاهل المغاربة، زياداتُ كبيرة في #أسعار_الغاز تشعلُ الشارع المغربي، وتنذرُ بإنفجار إجتماعي.. ما القصة؟#المغرب pic.twitter.com/4ov4iRkKUK — AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) May 21, 2024

وقال “محمد فركاني” صاحب مغسلة: “اليوم صدمنا ببلاغ بزيادة في أسعار أسطوانة الغاز.. هناك العديد من القطاعات تعتمد على الغاز ومن بينها القطاع الذي أعمل فيه غسيل الملابس”. وتابع: “نحن نستخدم 12 أسطوانة في الأسبوع وهي زيادة كبيرة بالنسبة لنا.”

وقالت “كوثر بلكوش” ربة منزل إن المواطن البسيط لا يستطيع العيش مضيفة أن هذه الزيادة غير مقبولة

وكانت الجزائر قد أنهت العقد المبرم مع المغرب لنقل الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية إلى إسبانيا بسبب الممارسات ذات الطابع العدواني للنظام المغربي، وقال الملك محمد السادس حينها أن القرار سيكون له تأثير ضئيل على اقتصاد بلده.

لكن الواقع أثبت عجز الحكومة عن التكيف مع الواقع الصعب الذي يدفع المواطنين يومياً إلى الخروج في مظاهرات تنديداً بالوضع المزري.

🚨بتاريخ 07/12/2021

🇲🇦وزيرة الطاقة، توضح

📌الفرق بين غاز البوتان و الغاز الطبيعي

📌غاز البوتان يستخلص من البترول

📌غلق ميدغاز ليس له تأثير على السعر pic.twitter.com/hcDRvgM5YI — مصطفى (@willis99willis) May 20, 2024

وتأتي زيادة أسعار الوقود في المغرب في وقت تتهيأ الحكومة للإعلان بشكل رسمي عن انطلاقة بناء 3 محطات مخصصة لاستيراد ومعالجة الغاز الطبيعي المسال في المغرب، بكل من موانئ الناظور غرب المتوسط والمحمدية والجديدة وعلى مستوى ميناء الداخلة الأطلسي بالصحراء المغربية.