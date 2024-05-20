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فيديو متداول يزعم توثيق لحظة تحطم مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه

بقلم
حادثة تحطم مروحية في جورجيا

وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يوثّق لحظة سقوط المروحية التي كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقوه.

وأظهر في المقطع المصور سقوط طائرة في غابة واسعة قبل أن تنفجر، وقالت تعليقات مرفقة إنه يوثق لحظة تحطم الطائرة التي على متنها الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

وحققت هذه اللقطات، انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

حقيقة الفيديو

لكن الفيديو المتداول لا علاقة له بالحادث، فقد أظهر التفتيش عنه عبر محركات البحث أنه منشور منذ سنتين في مواقع جورجية، مما ينفي أن يكون حديثاً.

ونشرت مواقع إخبارية عدة، الفيديو في أواخر يوليو 2022، على أنه يصور تحطم مروحية في منطقة جبلية بالقرب من منتجع غودوري في جورجيا.

ويمكن العثور على مقاطع أخرى صورت الحادث من زوايا مختلفة، والتأكد من أن الطائرة الظاهرة في الفيديو هي بالفعل لطائرة إنقاذ جورجية.

مصرع إبراهيم رئيسي

وأعلنت إيران رسميا، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له وبينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحيته خلال رحلة عودته من أذربيجان.

وعثرت فرق البحث في وقت مبكر من صباح الاثنين، على حطام متفحم لطائرة الهليكوبتر التي سقطت الأحد، وهي تقل رئيسي، بعد عمليات بحث مكثفة خلال الليل في ظروف جوية صعبة بالغة البرودة.

وكانت المروحية ضمن موكب من 3 مروحيات تقله برفقة مسؤولين آخرين، حيث كان قادما من زيارة أجراها، الأحد، إلى محافظة أذربيجان الشرقية، دشن خلالها سدا برفقة نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، على الحدود بين البلدين.

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