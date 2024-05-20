أهداه إياه خامنئي.. خاتم الرئيس الإيراني في موقع الحطام يثير جدلا (فيديو)

وطن – عثر المنقذون على خاتم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بين حطام المروحية المنكوبة أثناء نقل الجثث، بعدما تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تقل “رئيسي” ووزير خارجيته على سفح جبل مغطى بالضباب، أمس الأحد، وأعلن عن وفاة جميع الركاب صباح، الاثنين.

وظهر من بين مقتنيات الرئيس الإيراني القتيل خاتمه الذي أهداه إياه المرشد الأعلى علي خامنئي قبل سنوات.

وأفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية أنه ستقام مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في إيران غدا الثلاثاء.

وسوف تقام مراسم التشييع في شمال غرب البلاد في مدينة تبريز في الصباح، يليها مراسم في مدينة قم.

خاتم رئيسي هدية من خامنئي

وأظهر مقطع فيديو أحد الأشخاص وهو يعرض الخاتم الذي بدا ملفوفاً بقطعة قماش وهو أسود اللون. وقد دونت عليه عبارات فارسية وأخرى بالأحرف العربية.

وجاء اكتشاف الخاتم من بين حطام الطائرة بعد ساعات من انتشال جثمان الرئيس الإيراني، مما دفع نشطاء للتساؤل إن كان جسد رئيسي في حالة سليمة رغم احتراق المروحية بمن فيها.

العثور على خاتم الرئيس الإيراني #رئيسي بين حطام المروحية المنكوبة … pic.twitter.com/x8xO8nlNhw — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) May 20, 2024

وكان الحادث الذي شغل العالم خلال الساعات الماضية وقع بالقرب من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع أذربيجان، على بعد حوالي 375 ميلاً (600 كيلومتر) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وكان الرئيس الإيراني مسافرا إلى مقاطعة أذربيجان الشرقية في إيران عندما سقطت طائرته فجأة واختفت عن الرادار، ليعلن عن تحطمها بعدها ووفاته وكل مرافقيه على الطائرة وبينهم وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.