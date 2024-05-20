الرئيسية » الهدهد » أهداه إياه خامنئي.. خاتم الرئيس الإيراني في موقع الحطام يثير جدلا (فيديو)

أهداه إياه خامنئي.. خاتم الرئيس الإيراني في موقع الحطام يثير جدلا (فيديو)

بقلم
أهداه إياه خامنئي.. خاتم الرئيس الإيراني في موقع الحطام يثير جدلا

وطن – عثر المنقذون على خاتم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بين حطام المروحية المنكوبة أثناء نقل الجثث، بعدما تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تقل “رئيسي” ووزير خارجيته على سفح جبل مغطى بالضباب، أمس الأحد، وأعلن عن وفاة جميع الركاب صباح، الاثنين.

وظهر من بين مقتنيات الرئيس الإيراني القتيل خاتمه الذي أهداه إياه المرشد الأعلى علي خامنئي قبل سنوات.

وأفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية أنه ستقام مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في إيران غدا الثلاثاء.

وسوف تقام مراسم التشييع في شمال غرب البلاد في مدينة تبريز في الصباح، يليها مراسم في مدينة قم.

خاتم رئيسي هدية من خامنئي

وأظهر مقطع فيديو أحد الأشخاص وهو يعرض الخاتم الذي بدا ملفوفاً بقطعة قماش وهو أسود اللون. وقد دونت عليه عبارات فارسية وأخرى بالأحرف العربية.

وجاء اكتشاف الخاتم من بين حطام الطائرة بعد ساعات من انتشال جثمان الرئيس الإيراني، مما دفع نشطاء للتساؤل إن كان جسد رئيسي في حالة سليمة رغم احتراق المروحية بمن فيها.

وكان الحادث الذي شغل العالم خلال الساعات الماضية وقع بالقرب من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع أذربيجان، على بعد حوالي 375 ميلاً (600 كيلومتر) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وكان الرئيس الإيراني مسافرا إلى مقاطعة أذربيجان الشرقية في إيران عندما سقطت طائرته فجأة واختفت عن الرادار، ليعلن عن تحطمها بعدها ووفاته وكل مرافقيه على الطائرة وبينهم وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.

قد يعجبك أيضاً

أهداه إياه خامنئي.. خاتم الرئيس الإيراني في موقع الحطام يثير جدلا

أهداه إياه خامنئي.. خاتم الرئيس الإيراني في موقع الحطام يثير جدلا (فيديو)

تنبؤ آخر لـ ليلى عبد اللطيف يثير الذعر بشأن جنازة الرئيس الإيراني المرتقبة

تنبؤ آخر لـ ليلى عبد اللطيف يثير الذعر بشأن جنازة الرئيس الإيراني المرتقبة (فيديو)

عملية مشتركة القسام والسرايا

مشهد غير مسبوق .. “خلاف” بين مقاومين قبل تفجير دبابة لسبب لن تتوقعه!

بينها حساب "Hoda jannat" المخصص لشيطنة الجزائر وحماس.. قائمة بحسابات عربية على "إكس" تبث معلومات مضللة

بينها حساب “Hoda jannat” المخصص لشيطنة الجزائر وحماس.. قائمة بحسابات عربية على “إكس” تبث معلومات مضللة

الطريق بات خاليا أمام مجتبى خامنئي.. من سيقود إيران بعد وفاة إبراهيم رئيسي؟

الطريق بات خاليا أمام مجتبى خامنئي.. من سيقود إيران بعد وفاة إبراهيم رئيسي؟

الشاعر القطري ابن الذيب يسخر من نواب الكويت بعد تعليق مجلس الأمة ويثير جدلا

الشاعر القطري ابن الذيب يسخر من نواب الكويت بعد تعليق مجلس الأمة ويثير جدلا (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior