فيديو روان بن حسين مع أحمد أبو هشيمة يثير جدلاً واسعاً! (شاهد)

ظهرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين رفقة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة خلال حفل زفاف الفنانة المصرية ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي.

وأقيم حفل الزفاف أمس الجمعة، في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

وأثار ظهور روان بن حسين مع أحمد أبو هشيمة الجدل، وسط تكهنات بشأن ارتباطها به، وما زاد من الشكوك هو مشاركة الفاشينيستا الكويتية صورا وفيديوهات جمعت بينها وبين رجل الأعمال المصري عبر حسابها الشخصي على “سناب شات”.

روان بن حسين مع بوهشيمه

جم كان عمرها لما صار عندها مليون احد يذكرني ؟ 😎 pic.twitter.com/Am4lnTiZTy — علي الرندي (@ali_alrandi) May 18, 2024

وظهرت الفاشينيستا الكويتية وهي تتحدث برومانسية مع رجل الأعمال “أبو هشيمة”، حيث حرصت على الجلوس بجواره طيلة الحفل.

ورآى البعض أن روان بن حسين تحاول لفت نظر أحمد أبو هشيمة إليها .

كان أحمد أبو هشيمة انفصل عن زوجته السابقة الفنانة ياسمين صبري قبل عامين، دون الكشف عن سبب الانفصال؛ إذ علق على ذلك قائلا: “كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها.. شفت تعليقات الناس.. هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا”.

وتابع رجل الأعمال المصري: “ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشيال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية”.

في سياقٍ آخر، كانت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين أثارت جدلاً بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بنحافة مفرطة وغير معهودة عنها.

كنت أضن إنه فوتوشوب لين رحت اتاكد 💀؟؟ pic.twitter.com/rJr15ua84a — ₑ ريما (@IPREMA_) April 14, 2024

ولاحقاً، كشفت روان بن حسين أن السبب وراء ذلك هو تشخيص إصابتها بمرض المناعة الذاتية “الذئبة“.