“رفح جحيم الغزاة” .. القسام تحصد 20 جندياً إسرائيلياً في يومٍ واحد والجيش لا يجرؤ على الإعتراف!

حصد مقاتلو كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، 20 جندياً إسرائيلياً في عمليتين منفصلتين، خلال معارك ضارية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

ومنذ صباح اليوم، أعلنت كتائب القسام في بياناتٍ منفصلة على قناتها في تلغرام، الإجهاز على 20 جنديًا واستهداف وتدمير 9 آليات عسكرية (5 دبابات وناقلتي جند وجرافتان) وقنص جندي وتفجير فتحة نفق بعدد من الجنود وإطلاق صاروخ “سام 7” تجاه طائرة مروحية من طراز “أباتشي” وقصف قوات الاحتلال ومراكز قيادته بالهاون في محاور التوغل بقطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا في حي التنور شرق مدينة رفح.

وأوضحت -في منشور عبر تلغرام- أن مجموعة قسامية استهدفت منزلا تحصن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد “رعدية”.

وأضافت أن مقاتلي القسام اقتحموا المنزل بعد ذلك، واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة صفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية.

وفي عملية أخرى، أعلنت عنها مساء اليوم، قالت القسام إن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية راجلة وفجّروا بها عبوة مضادة للأفراد، مؤكدين مقتل 5 من الجنود وإصابة آخرين، وذلك في محيط مسجد التابعين شرق رفح.

كما استهدفت القسام دبابتي ميركافا وناقلة جند وجرافتين خلال معارك رفح، وقصفت قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون.

استدراج جنود إلى فتحة نفق مفخخة مسبقاً وتفجيرها بهم

أما على صعيد معارك شمال القطاع، تحديدا جباليا، فقد أعلنت “القسام” مساء السبت عن “عودة الاتصال مع عدد من المجاهدين وعودتهم من خلف الخطوط شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة”.

وقالت: “مجاهدونا يبلغون عن استهداف دبابتي “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” وناقلة جند بعبوة العمل الفدائي واستهداف قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة “TBG” ثم استدراج جنود الاحتلال إلى إحدى فتحات الأنفاق المفخخة مسبقاً وتفجيرها بهم”.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن حدث أمني صعب تعرضت له قوة من جيش الاحتلال في غزة، بعد تفجير فتحة نفق في أفراد القوة، لافتةً إلى وقوع قتيلين على الأقل، إضافةً إلى وجود مصابين من الجنود والضباط.

كما تمكن مجاهدو القسام من إطلاق صاروخ “سام 7” تجاه طائرة مروحية من طراز “أباتشي” شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أعلنت عن تدمير دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما تمكنت بالاشتراك مع سرايا القدس من قصف مقر قيادة العمليات شرق جباليا بعدد من قذائف الهاون.

في حين تمكن مقاتلو القسام من قنص جندي صهيوني في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

ومنذ أسبوع يشن جيش الاحتلال هجوماً واسعاً على جباليا شمال القطاع، وسط مقاومة يصفها مراقبون بالشرسة، وأشدّ مما كانت عليه إبّان محاولة الاجتياح الأولى للمخيم مع بدء الهجوم البري على غزة .