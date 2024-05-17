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قرار جديد للفيفا بشأن مونديال 2030 و2034

بقلم
جياني إنفانتينو

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (كونجرس فيفا)، اليوم الجمعة، على تعديل لوائح الاتحاد، للسماح بمنح حق استضافة نسختين مختلفتين من كأس العالم لبلدين، في نفس الوقت.

وينتظر هذا القرار موافقة مجلس الاتحاد الدولي، ويمكن أن يؤدي لحسم المضيفين لنسختي 2030 و2034 في وقت واحد.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية نسخة 2034.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه سيتم عقد جمعية عمومية افتراضية، يوم 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لاتخاذ قرار “محتمل” بشأن مضيفي النسختين.

وتعد هذه العملية بمثابة إجراء شكلي، لا سيما أن هناك ملفا واحدا لاستضافة كل نسخة.

وتقدم ملف مشترك يضم المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع استعداد الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي لاحتضان مباريات احتفالية، بمناسبة الذكرى المئوية للمونديال.

في الوقت نفسه، أصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034، بعدما قررت أستراليا الانسحاب من سباق تنظيم البطولة.

 

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جياني إنفانتينو

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