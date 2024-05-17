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إخراج جثة فتاة من قبرها في المغرب .. ما علاقة خطيبها!؟

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إخراج جثة فتاة من قبرها في المغرب

وافقت السلطات في المغرب على إخراج جثة فتاة من قبرها بعد أكثر من عام ونصف العام على وفاتها؛ بسبب شكوك ساورت والدتها بأن خطيب ابنتها الراحلة، كان وراء وفاتها.

إخراج جثة فتاة من قبرها

وبحسب ما أوردَ موقع “هسبرس” المحلي، فقد وافقت السلطات المغربية على إخراج جثة الفتاة في ضواحي مدينة القصر الكبير، بعد أكثر من عام ونصف العام على دفنها، على خلفية شكوى الأم.

وتوفيت الفتاة في طنجة قبل أن تدفن في مسقط رأسها. إذ حضر رجال الأمن لاستخراج الجثة، وإجراء معاينة من الطب الشرعي، بعد الشكوى المقدمة.

ما علاقة خطيب الفتاة المتوفية ؟!

وقالت والدة الفتاة إن ابنتها توفيت على نحو مفاجئ في أثناء استعدادها لعقد قرانها على خطيبها.

ولفتت الأمّ إلى أن “لديها شكوكا بأن خطيبها على صلة بموتها”.

وكانت الفتاة الراحلة تعين والدتها في المصاريف وإعالة أخوتها الأيتام من خلال عملها في معمل نسيج، وبعد حصولها على البكالوريا، تقدم شاب لخطبتها، إلا أن وفاتها المفاجئة دفعت الأم لتقديم شكوى بحقه.

 

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