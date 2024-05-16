سقوط موظف طيران من باب طائرة في مشهد مرعب (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط مروّع، لموظف طيران في مطار بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، من طائرة ركاب من طراز “بوينغ A320” قبيل إقلاعها.

حدث ذلك جراء إبعاد اثنين من الموظفين سلم الركاب بعيدًا عنها تمهيدًا لإقلاعها فيما يبدو، بينما وضع موظف ثالث على متن الطائرة قدمه للخلف ظنًا منه أن السلم موجود.

سقوط موظف طيران من طائرة

ونتيجة خطأ في التقدير، سقط الموظف بشكل مروّع وسط صدمة زملائه الذين هرعوا نحوه. فيما كشفت مواقع طيران متخصصة أن الإصابة التي تعرَّض لها غير خطيرة.

أوف سقوط قوي😳😳 الغلط على منو⁉️ pic.twitter.com/l9b9YB9Kdf — سحاب | sahab (@sahabnews1) May 15, 2024

وفتحت شركة الخدمات الأرضية التي يعمل فيه الموظفون، تحقيقًا في الحادثة التي وقعت على متن طائرة تابعة لشركة “ترانس نوسا” الإندونيسية.

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فيديو للحظة سقوط وتحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعاطف كبير مع الموظف الذي تعرَّض لسقوط خطير.

بينما ألقى البعض باللوم على الموظف، مشيرين إلى أنه طالما تمّ فتح باب الطيارة فالأجدر به الإنتباه والحذر.