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فيديو لوزير الخارجية الأمريكي يغني ويعزف على الغيتار في حانة أوكرانية

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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في حانة بأوكرانيا

وطن – ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وهو يعزف على غيتار إلكتروني ويغني في إحدى حانات العاصمة الأوكرانية كييف.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عبر منصة “إكس“، فيديو لبلينكن في حانة موجودة بالطابق السفلي لمبنى تسمى “Barman Dictat بارمان ديكتات”.

وشارك وزير الخارجية الأمريكي، في عرض فرقة موسيقية تدعى “19.99”، وأدى أغنية كلاسيكية للمغني الأمريكي الكندي نيل يونغ بعنوان “Rockin in the Free World”.

وحرص بلينكن لدى صعوده على خشبة المسرح، على توجيه تحية للأوكرانيين، مؤكدا على استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لكييف.

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وقال الوزير الأمريكي: “جنودكم ومواطنيكم، وخاصة في الشمال الشرقي يعانون بشدة. لكنهم بحاجة إلى أن يعرفوا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم، وأن الكثير من دول العالم تقف إلى جانبكم”.

وأضاف: “هم لا يقاتلون من أجل أوكرانيا الحرة فحسب، بل من أجل العالم الحر أيضا. والعالم الحر معك أيضا”.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، الذي أجرى رابع زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022، بقطار ليلي آتيا من بولندا.

وتناول أنتوني بلينكن الغداء مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في مطعم للبيتزا في العاصمة، قبل أن يتنزه لفترة قصيرة في وسط المدينة.

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فيديو لوزير الخارجية الأمريكي يغني ويعزف على الغيتار في حانة أوكرانية

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