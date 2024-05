فيديو لوزير الخارجية الأمريكي يغني ويعزف على الغيتار في حانة أوكرانية

وطن – ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وهو يعزف على غيتار إلكتروني ويغني في إحدى حانات العاصمة الأوكرانية كييف.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عبر منصة “إكس“، فيديو لبلينكن في حانة موجودة بالطابق السفلي لمبنى تسمى “Barman Dictat بارمان ديكتات”.

Keep on Rockin’ in the Free World pic.twitter.com/pvhLbjhvpZ

