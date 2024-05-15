الرئيسية » حياتنا » عبارة على قميص مارك زوكربيرغ في عيد ميلاده الـ40 تفجّر غضباً في تونس! (صور)

عبارة على قميص مارك زوكربيرغ في عيد ميلاده الـ40 تفجّر غضباً في تونس! (صور)

بقلم
عبارة على قميص مارك زوكربيرغ في عيد ميلاده الـ40 تفجّر غضب التونسيين

أشعلت صور نشرها الملياردير الأميركي مؤسس منصة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ على صفحته الرسمية، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بسبب عبارة كتبت عليها.

مارك زوكربيرغ يثير الغضب في تونس!

واختار زوكربيرغ أن يظهر مع الملياردير الأميركي ومؤسس”مايكروسوفت”، بيل غيتس، بقميص أسود كتب عليه باللغة اللّاتينية t‘Carthago Delenda Es، التي تعني “يجب أن تُدمّر قرطاج”.

وبينما هي عبارة خطابية لاتينية صرح بها كاتو الأكبر، السياسي المشهور في الجمهورية الرومانية، إلا أن منتقدين رأوها من زاوية أخرى.

والعبارة هي “Est Delenda Carthago “، وتعني “يجب أن ُتدمر قرطاج”.

وقال العبار ماركوس بورسيوسكاتو أو كاتو الأكبر، وهو سياسي بارز في الجمهورية الرومانية، وهي تعني في القرن الثاني قبل الميلاد أنه ينبغي عدم التصالح مع الحضارة الأخرى.

كاتو الأكبر
كاتو الأكبر

وانقسمت الآراء بين مدافع ومهاجم، فالبعض اعتبرها استفزازا للتونسيين، مشددا على أن أعياد الميلاد، هي أعياد الفرح والألفة لا مناسبات لرفع مقولات الدمار والتخريب.

وآخرون قلّلوا من أهميتها على خلفية أنها عبارة متداولة بكثرة في الغرب. وتوظف عادة في إظهار القوة والشجاعة والتحدي.

قد يعجبك أيضاً

"هل تُدينين حماس؟".. إعلامية أمريكية من أصول لبنانية تُفحم بيرس مورغان

“هل تُدينين حماس؟”.. إعلامية أمريكية من أصول لبنانية تُفحم بيرس مورغان (فيديو)

أب يحرق رضيعته في الأردن

صدمة في الأردن .. هكذا قتل أب رضيعته وهدد زوجته إن أخبرت أحداً بجريمته!

أشلاء.. الاحتلال يجمع ما تبقى من جنوده وقدرات حماس وقوتها أصابت إسرائيل بالصدمة والرعب

أشلاء.. الاحتلال يجمع ما تبقى من جنوده وقدرات حماس وقوتها أصابت إسرائيل بالصدمة والرعب (فيديو)

عبارة على قميص مارك زوكربيرغ في عيد ميلاده الـ40 تفجّر غضب التونسيين

عبارة على قميص مارك زوكربيرغ في عيد ميلاده الـ40 تفجّر غضباً في تونس! (صور)

مشهد صادم من داخل مدرسة عمانية يثير حفيظة العمانيين ويحدث ضجة

مشهد صادم من داخل مدرسة عمانية يثير حفيظة العمانيين ويحدث ضجة (فيديو)

عمر بن عبدالعزيز يعلق على الشكاوى المتبادلة بين السعودية والإمارات

هل تحتل الإمارات جزر سعودية؟.. معارض سعودي يجيب (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior