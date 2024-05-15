عبارة على قميص مارك زوكربيرغ في عيد ميلاده الـ40 تفجّر غضباً في تونس! (صور)

أشعلت صور نشرها الملياردير الأميركي مؤسس منصة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ على صفحته الرسمية، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بسبب عبارة كتبت عليها.

مارك زوكربيرغ يثير الغضب في تونس!

واختار زوكربيرغ أن يظهر مع الملياردير الأميركي ومؤسس”مايكروسوفت”، بيل غيتس، بقميص أسود كتب عليه باللغة اللّاتينية t‘Carthago Delenda Es، التي تعني “يجب أن تُدمّر قرطاج”.

وبينما هي عبارة خطابية لاتينية صرح بها كاتو الأكبر، السياسي المشهور في الجمهورية الرومانية، إلا أن منتقدين رأوها من زاوية أخرى.

والعبارة هي “Est Delenda Carthago “، وتعني “يجب أن ُتدمر قرطاج”.

وقال العبار ماركوس بورسيوسكاتو أو كاتو الأكبر، وهو سياسي بارز في الجمهورية الرومانية، وهي تعني في القرن الثاني قبل الميلاد أنه ينبغي عدم التصالح مع الحضارة الأخرى.

وانقسمت الآراء بين مدافع ومهاجم، فالبعض اعتبرها استفزازا للتونسيين، مشددا على أن أعياد الميلاد، هي أعياد الفرح والألفة لا مناسبات لرفع مقولات الدمار والتخريب.

وآخرون قلّلوا من أهميتها على خلفية أنها عبارة متداولة بكثرة في الغرب. وتوظف عادة في إظهار القوة والشجاعة والتحدي.