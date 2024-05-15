صدمة في الأردن .. هكذا قتل أب رضيعته وهدد زوجته إن أخبرت أحداً بجريمته!

هزّت جريمة مروعة الشارع الأردني، بعدما أقدم أب من مدمني المشروبات الكحولية على إحراق أقدام رضيعته، بعدما وضعها بالماء المغلي وهو في حالة “سكر شديد”، من دون معرفة السبب الرئيسي الذي جعله يرتكب جريمته الوحشية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، إن الجريمة ارتكبت بتاريخ 30/4/2024، وجرى إسعاف الرضيعة إلى أحد المستشفيات في محافظة إربد شمال الأردن على إثر تعرّضها لحروق في أطرافها السفلية نتيجة انسكاب المياه الساخنة.

أب يحرق رضيعته في الأردن

وأكّد أن التحقيقات الأولية في الحادثة بينت أنّ الحرق الذي تعرّضت له الطفلة كان من قِبل والدها، إذ إنّه وتحت تأثير المشروبات الكحولية قام بحمل الطفلة ووضع قدميها بالمياه الساخنة وهدّد والدتها بعدم إخبار أحد بذلك.

إدارة حماية الأسرة والأحداث تحقق في قضية وفاة طفلة تبلغ عاماً واحداً من العمر نتيجة الإيذاء البليغ والتسبّب بالوفاة من قبل والدها للتفاصيل || https://t.co/woUbaXrufU#الأردن #الأمن_العام pic.twitter.com/6Tn8uGNYU7 — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) May 15, 2024

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى إلقاء القبض على والد الطفلة الذي كان متوارياً عن الأنظار بالتنسيق مع البحث الجنائي وبوشر التحقيق معه.

في صباح هذا اليوم أُبلغ قسم حماية الأسرة والأحداث في محافظة إربد من قِبل المستشفى الذي تتعالج به الطفلة بوفاتها على إثر الإصابة التي تعرّضت لها، هذا وستتم إحالة القضية للقضاء حال الانتهاء من التحقيقات كافّة.

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بينما لم تكشف التحقيقات الأولية السبب الذي جعل الأب يرتكب فعلته.

ووفق مصدر أمني فسيتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى، ومن المتوقع أن سيتم توجيه تهمة القتل القصد للأب في حال ثبتت عليه التهم.