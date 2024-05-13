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هيثم بن طارق في الكويت.. ما الذي دار بينه وبين الشيخ مشعل بعد أن قلبت قراراته الداخل والخارج؟

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هيثم بن طارق في الكويت

وطن – استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الاثنين، سلطان عمان هيثم بن طارق في زيارة دولة. وهي زيارة تزامنت مع الجدل الدائر في الكويت وخارجها عقب قرار الأمير حل مجلس الأمة وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

ووفق وكالة الأنباء العمانية أُجريت للسلطان هيثم مراسم استقبال رسميّة، فلدى دخول الطائرة السلطانية نزوى – أجواء دولة الكويت رافقها سرب من القوة الجوية الكويتية حتى وصولها إلى المطار الأميري احتفاءً به.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة دولة قام بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى سلطنة عمان، في السادس من فبراير الماضي، وفي وقت تشهد فيه الكويت مخاضاً سياسياً بعد إقرار الشيخ مشعل الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة الكويتي.

وكانت وكالة الأنباء العمانية الرسمية قد نشرت خبر حل أمير الكويت لمجلس الأمة، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي عماني بشأن، كما حدث في الإمارات مثلا التي عبرت عن دعمها الكامل لقرار الأمير الكويتي، وذلك من خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مع الشيخ مشعل.

وبعد أن استقبل الأمير مشعل، السلطان هيثم، بالمطار الأميري توجّه القائدان إلى منصة الشرف بالصالة الأميرية مرورًا بين صفّيْن من حرس الشرف، حيث عُزف السّلام السُّلطاني العُماني ثم السّلام الوطني الكويتي، عقب ذلك تفقّد سُلطان عمان حرس الشرف الذي أدى التحية.

وأدت مجموعةٌ من الفرق التراثية الكويتية (فن العرضة) وردّدت الفنون المغناة والعبارات ترحيبًا بالسلطان العماني هيثم بن طارق.


وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام البلدين الشيخ مشعل وضيفه سلطان عمان، وهما داخل السيارة الرئاسية ويتبادلان أطراف الحديث قبل أن ينطلق الموكب الرئاسي.

ولم تكشف وسائل الإعلام العمانية والكويتية، ما إذا كان السلطان هيثم وأمير الكويت، قد تطرقا في جلستهما لقرارات الشيخ مشعل الأخيرة أم لا.

ومن المقرر عقد جلسة مباحثات موسعة بين القيادتين لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وبحث كافة التطورات على الساحتين الإقليمية والعربية، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

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