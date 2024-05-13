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“شجار عنيف” بين ناصر الخليفي ومبابي .. مصدر “باريسي” يوضح الحقيقة

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شجار بين مبابي وناصر الخليفي

كشف تقرير صحفي فرنسي، الإثنين، عن شجار وقع بين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وكيليان مبابي نجم الفريق، قبل انطلاق مباراة تولوز في الدوري الفرنسي.

وسقط سان جيرمان في فخ الهزيمة بنتيجة (3-1) أمام ضيفه تولوز، الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

“شجار عنيف” بين ناصر الخليفي ومبابي

ووفقا لصحيفة “لو باريزيان”، فإن كيليان مبابي وناصر الخليفي تشاجرا في ملعب حديقة الأمراء قبل المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن الخليفي طلب من مبابي، تفسير سبب عدم ذكر اسمه في الفيديو الذي نشره وأعلن من خلاله الرحيل عن الفريق.

ناصر الخليفي watanserb.com
ناصر الخليفي

وكان مبابي أعلن يوم الجمعة الماضي، رحيله عن باريس عقب نهاية الموسم الجاري، في مقطع فيديو بثه عبر حساباته الرسمية، ووجه من خلاله الشكر لجميع قيادات النادي والمدربين الحاليين والسابقين، دون ذكر اسم الخليفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناصر الخليفي أراد الحصول على توضيح من مبابي بشأن تجاهله.

وذكرت أن ذلك كان في اجتماع بينهما فقط في غرفة خالية، قبل ساعة من انطلاق المباراة ضد تولوز.

وأوضحت “لكن سرعان ما تحول الأمر إلى انفجار وتوترت الأجواء بينهما بشدة في هذا اللقاء”.كما نقل موقع kooora 

وأتمت الصحيفة بأن أحد شهود العيان قال إن “الجدران اهتزت” بسبب المشاجرة بين الخليفي ومبابي، الأمر الذي أدى لتأخر عمليات الإحماء لفريق باريس سان جيرمان.

 “لا خلاف بين اللاعب ورئيس النادي”

في الوقت نفسه، قال متحدث باسم النادي الباريسي عبر شبكة راديو مونت كارلو “ما تردد من أنباء كاذبة الليلة، أمر مؤسف ومحزن”.

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وأكد “لا خلاف بين اللاعب ورئيس النادي، بل تقابلا كثيرا خلال الفترة الأخيرة قبل المباريات لوضع اللمسات النهائية على رحيل مبابي في نهاية الموسم”.

وأشار أيضا “كل الاجتماعات الماضية بين الطرفين، كانت بناءة ومحترمة، بما فيها الاجتماع الذي سبق المباراة الأخيرة”.

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