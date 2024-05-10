الرئيسية » رياضة » مجدداً .. رونالدو يثير غضب السعوديين بحركة بذيئة في مباراة النصر والأخدود! (فيديو)

مجدداً .. رونالدو يثير غضب السعوديين بحركة بذيئة في مباراة النصر والأخدود! (فيديو)

بقلم
رونالدو بحركة بذيئة في مباراة النصر والأخدود

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، الجدل مجددا في السعودية، بعد حركة احتفالية اعتبرها البعض “بذيئة”، خلال مباراة فريقه ضد نادي الأخدود في الدوري الممتاز.

ففي أثناء احتفاله مع السنغالي ساديو ماني بأحد أهداف النصر، قام رونالدو بحركة وُصفت بـ”البذيئة” من كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

والتقطت عدسات المصورين احتفال رونالدو بالهدف مع زملائه بطريقة سبق وأن قام بها خلال عدة مناسبات، ويرى البعض بأنها حركة مشينة ولا أخلاقية، بينما يرى آخرون بأنها حركة تدل على القوة بهدف تحفيز زملائه.

وبات وسم “حركة غير أخلاقية من رونالدو” من بين الوسوم الأكثر انتشارا على مدار الليلة الماضية، وسط مطالب برحيله عن الدوري السعودية.

وسبق أن قام النجم البرتغالي بنفس هذه الحركة أمام جماهير الشباب، التي قامت باستفزازه بعد “ديربي” الجولة 21، الذي انتهى بفوز “العالمي” بثلاثة أهداف مقابل هدفين أيضا.

  • اقرأ أيضاً:

رونالدو يمسح عضوه الذكري بوشاح الهلال ويثير غضب السعوديين .. هل يُعاقب؟!

وتمت معاقبة رونالدو وقتها بالإيقاف لمدة مباراة واحدة وتغريمه ماليا، قبل أن يعود لتكرار الأمر مرة أخرى.

فوز النصر على الأخدود

وفاز النصر بهدف متأخر بثلاثية مقابل هدفين، في افتتاح الجولة 31 من البطولة السعودية، ليؤجل تتويج الهلال باللقب حتى مواجهة الأخير مع الحزم.

وكان بالإمكان أن يحسم الهلال اللقب لو تعثر النصر في مباراته أمام الأخدود، وأصبح يحتاج إلى تعادل على الأقل لحسم لقبه التاسع عشر.

وسجل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش أول أهداف النصر في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف رونالدو هدفا ثانيا في الدقيقة 15، لكن لاعبو الأخدود سجلوا هدفين عبر حسن الحبيب في الدقيقة 60 وغودوين سافيور في الدقيقة 70، قبل أن يضيف بروزوفيتش ثاني أهدافه في الدقيقة 91 من زمن المباراة.

قد يعجبك أيضاً

رونالدو بحركة بذيئة في مباراة النصر والأخدود

مجدداً .. رونالدو يثير غضب السعوديين بحركة بذيئة في مباراة النصر والأخدود! (فيديو)

أم فهد

مفاجأة في اغتيال أم فهد العراقية .. السرّ في آخر فيديو لها!

إبراهيم العرجاني

جماعة مشايخ القبائل العربية تنتفض ضد اتحاد العرجاني وتوضح أدلة عدم شرعيته (بيان ناري)

رجل أعمال ارتكب جريمة قتل بحق تونسي في فرنسا وفر إلى المغرب

نظمت له أسرته جنازة وهمية .. رجل أعمال مغربي قتل تونسياً في فرنسا وهرب!

مخابئ طائرات في مصر

“مخابئ تحت الأرض لإخفاء طائرات عسكرية مصرية عن الرصد”.. حقيقة صورة أثارت ضجة

قوات الدعم السريع

“الغارديان” تفضح جرائم قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات بشهادات مفزعة!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior