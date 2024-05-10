مجدداً .. رونالدو يثير غضب السعوديين بحركة بذيئة في مباراة النصر والأخدود! (فيديو)

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، الجدل مجددا في السعودية، بعد حركة احتفالية اعتبرها البعض “بذيئة”، خلال مباراة فريقه ضد نادي الأخدود في الدوري الممتاز.

ففي أثناء احتفاله مع السنغالي ساديو ماني بأحد أهداف النصر، قام رونالدو بحركة وُصفت بـ”البذيئة” من كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

والتقطت عدسات المصورين احتفال رونالدو بالهدف مع زملائه بطريقة سبق وأن قام بها خلال عدة مناسبات، ويرى البعض بأنها حركة مشينة ولا أخلاقية، بينما يرى آخرون بأنها حركة تدل على القوة بهدف تحفيز زملائه.

وبات وسم “حركة غير أخلاقية من رونالدو” من بين الوسوم الأكثر انتشارا على مدار الليلة الماضية، وسط مطالب برحيله عن الدوري السعودية.

وسبق أن قام النجم البرتغالي بنفس هذه الحركة أمام جماهير الشباب، التي قامت باستفزازه بعد “ديربي” الجولة 21، الذي انتهى بفوز “العالمي” بثلاثة أهداف مقابل هدفين أيضا.

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وتمت معاقبة رونالدو وقتها بالإيقاف لمدة مباراة واحدة وتغريمه ماليا، قبل أن يعود لتكرار الأمر مرة أخرى.

فوز النصر على الأخدود

وفاز النصر بهدف متأخر بثلاثية مقابل هدفين، في افتتاح الجولة 31 من البطولة السعودية، ليؤجل تتويج الهلال باللقب حتى مواجهة الأخير مع الحزم.

وكان بالإمكان أن يحسم الهلال اللقب لو تعثر النصر في مباراته أمام الأخدود، وأصبح يحتاج إلى تعادل على الأقل لحسم لقبه التاسع عشر.

وسجل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش أول أهداف النصر في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف رونالدو هدفا ثانيا في الدقيقة 15، لكن لاعبو الأخدود سجلوا هدفين عبر حسن الحبيب في الدقيقة 60 وغودوين سافيور في الدقيقة 70، قبل أن يضيف بروزوفيتش ثاني أهدافه في الدقيقة 91 من زمن المباراة.