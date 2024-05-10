الداعية السعودي المعارض عماد المبيض يعلن حصوله على الإقامة الدائمة في بريطانيا

وطن – كشف الداعية السعودي المعارض الشيخ عماد المبيض، عن نجاحه في الحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا التي لجأ إليها، عقب خروجه من المملكة العربية السعودية قبل أشهر.

ويشار إلى أن الداعية السعودي البارز عماد المبيض، الذي كان إماماً لجامع الملك عبدالعزيز بالدمام، غادر السعودية أوائل العام الماضي، وظهر في بريطانيا بشهر مارس 2023 عقب هروبه من المملكة.

المبيض يحصل على حق اللجوء في بريطانيا

وأعلن “المبيض” أمس، الخميس، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) أنه تمكن من الحصول على حق اللجوء الدائم.

بفضل من الله ورحمةٍ منه أبشركم بأنني حصلت على الإقامة الدائمة في بريطانيا.. والحمدلله أنني وجدت حظاً وافراً من سعة الهجرة التي وعدنا الله بها في سبيله، وما قبول قضيتي لدى دائرة الهجرة البريطانية إلا جانباً واحداً من جوانب تلك السعة. pic.twitter.com/LRt2TQwwMb — عماد المبيّض (@emadmabyydh) May 9, 2024

ودون بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “بفضل من الله ورحمةٍ منه أبشركم بأنني حصلت على الإقامة الدائمة في بريطانيا.”

وتابع:”والحمدلله أنني وجدت حظاً وافراً من سعة الهجرة التي وعدنا الله بها في سبيله، وما قبول قضيتي لدى دائرة الهجرة البريطانية إلا جانباً واحداً من جوانب تلك السعة.”

سبب مغادرته السعودية

وكان المبيض قد ظهر في مقطع فيديو يوم 9 مارس 2023، قال فيه إنّه غادر السعودية بسبب “إغلاق جميع الأبواب في وجهه، أمام بيان الحق وإنكار المنكر”.

وأضاف المبيض: “أوجب الله عز وجل على أهل العلم هذا الأمر، كنت أتمنى أن أتحدث وأنا على منبري بين الناس، ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخواني العلماء والدعاة، والخطباء، من سجن وتنكيل، ومحاكمات جائرة”.

بسم الله..

أروي لكم في هذا الفيديو لماذا خرجت من بلادي؟ pic.twitter.com/zl5zxab6oS — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 9, 2023

وتابع في المقطع الذي رصدته (وطن) وقتها:”الله شرّع عبادة عظيمة، هي عبادة الهجرة”، مشيراً إلى أن اللجوء إليها يكون عندما يتعذر على الإنسان إقامة دين الله عز وجل، أو تبليغ دين الله، أو خاف على نفسه من الأذى والضرر.

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نصائح للملك سلمان وولي عهده وتركي آل الشيخ

ويوم 1 مارس 2023 أيضا، نشر الشيخ عماد المبيض فيديو طالب فيه الملك سلمان وولي عهده بأن يتقوا الله في الرعية.

كما هاجم الداعية السعودي المقيم ببريطانيا، رئيسَ هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مستنكِراً التحوّلات الجديدة في المملكة، وانشغال هيئة الترفيه بإقامة الحفلات التي لا تتناسب وقيمة المملكة في نظر المسلمين.

أنا المواطن عماد المبيّض.. أوجه نصيحتي لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمستشار تركي آل الشيخ، وأسأل الله التوفيق. pic.twitter.com/ZeoV6fsaoU — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 1, 2023

وبعد موجة جدل عارمة، تخلّلْتها مزاعم عن اختفائه قسرياً، أعلن المبيض في تغريدة يوم 1 مارس من ذات العام 2023، تمكّنه من مغادرة السعودية.

وقال فيها بحسب ما رصدت وطن: “بفضل من الله تمكنت الخروج من البلد والوصول إلى دولة آمنة ولله الحمد”.