الرئيسية » حياتنا » إيلون ماسك يعترف بأكبر هواجسه التي تمنعه من النوم ليلاً!

إيلون ماسك يعترف بأكبر هواجسه التي تمنعه من النوم ليلاً!

بقلم
إيلون ماسك يعترف بالأمر الذي يمنعه من النوم ليلاً

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن الأمر الذي يمنعه من النوم ليلاً.

وقال ماسك في مؤتمر “ميلكن” في لوس أنجلوس، إنه يستمع إلى ملفات “بودكاست” تتحدث عن “سقوط الحضارات” حتى يتمكن من النوم. لافتًا أن موضوع “سقوط الحضارات” أحد أكبر هواجسه.

وكان قد أجاب عندما سُئل عن أكبر هواجسه، التي تمنعه من النوم، بالقول: “أي شيء يمثل خطرًا حضاريًّا”، بحسب ما نشرته صحيفة “الإندبندنت“.

وفي المؤتمر، قال إيلون ماسك إن أكبر الهواجس التي تمنعه كذلك من النوم، تتعلق بـ”أي شيء قد يقوض أسس الديمقراطية في الولايات المتحدة أو أي بلد آخر”، أو “أي شيء يبعدنا عن نظام قائم عن جدارة”.

كما ذكر أن “حكومة عالمية واحدة” يمكن أن تؤدي إلى انهيار مجتمعي.

إيلون ماسك
إيلون ماسك

ولفت ماسك في حديثه إلى أن البشر بحاجة إلى الاندماج مع الآلات، كي يتجنبوا أن يصبحوا ممن “يعفو عليهم الزمن”. وهو الأمر الذي نفذته شركته بزراعة أول شريحة دماغية في جسم إنسان.

تكمن مخاوف ماسك الأخرى في “الذكاء الاصطناعي العميق” الذي هو أذكى بكثير من أعظم العقول على وجه الأرض.

وحذر سابقًا من الوضع “الخطير”، متوقعًا أن يكون “الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من أي إنسان بحلول نهاية عام 2025”.

وأعاد في المؤتمر، مخاوفه هذه إلى الواجهة، حيث شدد على أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي “بطريقة تعود بالنفع على البشرية”.

وعلق: “لا ينبغي تعليم الذكاء الاصطناعي الكذب، ولا ينبغي تعليمه قول أشياء غير صحيحة”.

قد يعجبك أيضاً

حدد عبد المجيد تبون 2027 عاما مفصليا للجزائر

رسائل هامة.. لماذا حدد عبد المجيد تبون 2027 عاما مفصليا للجزائر؟ (فيديو)

إيلون ماسك يعترف بالأمر الذي يمنعه من النوم ليلاً

إيلون ماسك يعترف بأكبر هواجسه التي تمنعه من النوم ليلاً!

القسام تنقذ أسيراً إسرائيلياً حاول الإنتحار في مكان أسره

حدث غير مسبوق .. القسام تنقذ أسيراً إسرائيلياً حاول الإنتحار في مكان أسره!

عصابة تيك توك في لبنان

هل يغلق لبنان “تيك توك” بعد عصابة اغتصاب الأطفال؟!

رونالدو بحركة بذيئة في مباراة النصر والأخدود

مجدداً .. رونالدو يثير غضب السعوديين بحركة بذيئة في مباراة النصر والأخدود! (فيديو)

أم فهد

مفاجأة في اغتيال أم فهد العراقية .. السرّ في آخر فيديو لها!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior