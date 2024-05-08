معلمة سُجنت بسبب علاقة جنسية مع تلميذ وخرجت لتعاشر آخر وتحمل منه! (صور)

سلطت الصحافة البريطانية الضوء على حادثة مثيرة، تتمثل في اتهام معلمة رياضيات بريطانية بأنها أقامت علاقة جنسية مع أحد تلاميذها الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، وحملت بطفل منه، عندما أطلقت المحكمة سراحها بكفالة في قضية إقامة علاقة جنسية مع تلميذ آخر.

واستمعت محكمة في مانشستر إلى شهادات حول قضية المعلمة “ربيكا جوينز”، حيث وجَّهت لها 6 تهم تتعلق بالانخراط في أنشطة جنسية غير قانونية مع قاصر.

ووفقًا للادعاء، فإن ربيكا استدرجت التلميذ الأول، بعد أن قدَّمت له حزامًا من تصميم دار أزياء “غوتشي” الفاخرة بقيمة 430 دولارًا، ثم أخذته إلى شقتها، حيث أقاما علاقة غير شرعية مرتين. بحسب independent

استدرجت تلميذًا آخر قاصرًا ومارست معه الجنس!

وبعد أن وصلت قضية ربيكا الأولى للمحكمة، أفرج عنها مؤقتًا بكفالة.

في هذا الوقت استدرجت تلميذًا آخر قاصرًا ومارست معه الجنس بضع مرات، حتى حملت منه.

وفي جلسة المحكمة التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، قال المدعي العام جو ألمان إن “الصبي الأول حضر إلى المحكمة وأجاب عن أسئلة محامي جوينز في جلسة استجواب مسجلة”.

وأضاف المدعي العام أنه تم تأجيل القضية لانتظار استكمال المحاكمة. ولكن تبيَّن خلال ذلك أن المعلمة كانت على علاقة طويلة الأمد مع تلميذ آخر يبلغ من العمر 15 عامًا.

واستكمل “في الوقت المناسب، قدّم الصبي الثاني شهادته الخاصة أمام السلطات. وقال إن ربيكا جوينز كانت معلمته.

وذكر أنهما كانا على اتصال أثناء فترة الدراسة. زاعمًا أنه زار شقتها للمرة الأولى عندما كان في الخامسة عشرة من عمره.

مع التلميذ الثاني .. علاقة حميمة انتهت بالحمل

وأضاف التلميذ الثاني “بعد أن بلغتُ 16 عامًا، بدأنا علاقة حميمية كاملة، انتهت بحملها، الأمر الذي سبب لي صدمة كبيرة، خصوصًا وأنها أخبرتني بعدم قدرتها على الحمل بسبب متلازمة المبيض المتعدد الكيسات”.

وقال التلميذ الثاني، إن العلاقة بينه وبين المعلمة وقعت في الوقت الذي أفرج عنها فيها بكفالة أمام المحكمة.

وأكدت المحكمة أن أقوال التلميذ الثاني واضحة وموثقة بشكل كامل، وأنه لا يمكن للمعلمة نفيها، خاصة وأنها حملت وأنجبت طفلًا منه.

ومع ذلك، تدّعي المعلمة أن النشاط الحميمي لم يبدأ مع التلميذ الثاني، إلا بعد تجاوزه سن السادسة عشرة.

وتنفي المعلمة التهم الموجهة إليها بممارسة علاقة غير شرعية مع التلميذ الأول والثاني.