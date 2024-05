خبير الزلازل الهولندي يتوقع حدوث زلزال هائل ويكشف المناطق المرشحة

بعدما أطلق خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، تحذيرًا جديدًا، بوقوع زلازل في الأمريكيتين (الشمالية والجنوبية)، عادَ وتوقع حدوث زلزال عنيف قريبًا، وذلك بعد اقتران قمري الثلاثاء والجمعة المقبلة.

وقال عبر حساب مؤسسته لرصد الزلازل، “إس إس جيوس”، على منصة إكس، “إن اقتران عطارد والزهرة مع يورانوس المسجل بين 3 و4 مايو الجاري، يمكن أن يتسبب بزلزال عنيف، قد يصل إلى 6 درجات على مقياس ريختر، يوم الاثنين، أو الثلاثاء”.

Forecast update

Lunar conjunctions on 3-4 May can result in a strong shake, potentially reaching higher 6 magnitude, most likely later on 6 or early 7 May.

Mercury and Venus will be in a conjunction with Uranus on 7 May, right before New Moon. This can result in a cluster of…

