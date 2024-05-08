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خبير الزلازل الهولندي يتوقع حدوث زلزال هائل ويكشف المناطق المرشحة

بقلم
راصد الزلازل المثير للجدل الهولندي فرانك هوغربيتس

بعدما أطلق خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، تحذيرًا جديدًا، بوقوع زلازل في الأمريكيتين (الشمالية والجنوبية)، عادَ وتوقع حدوث زلزال عنيف قريبًا، وذلك بعد اقتران قمري الثلاثاء والجمعة المقبلة.

وقال عبر حساب مؤسسته لرصد الزلازل، “إس إس جيوس”، على منصة إكس، “إن اقتران عطارد والزهرة مع يورانوس المسجل بين 3 و4 مايو الجاري، يمكن أن يتسبب بزلزال عنيف، قد يصل إلى 6 درجات على مقياس ريختر، يوم الاثنين، أو الثلاثاء”.

وأضاف “أن الهزة ربما تكون مقدمة لزلزال هائل بين 8 و 10 مايو الجاري”. موضحًا أن الأمريكتين من أبرز المناطق المرشحة لزلزال عنيف، سيعقب الهزة الأولى.

وقبل أيام، حذر خبير الزلازل الهولندي من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين التاليين في تايوان ومحيطها، وما مر سوى ساعات قليلة من تلك التغريدة حتى ضربت 3 زلازل تايوان واليابان وإندونيسيا.

ويرأس الهولندي فرانك هوغربيتس هيئة “استبيان هندسة النظام الشمسي” SSGEOS – Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

كيف يتوقع خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس؟

يستند الخبير فرانك هوغربيتس في توقعاته إلى حسابات تتعلق بتأثير حركة الكواكب واصطفافها على الزلازل في الأرض، وهي النظرية التي يصفها العلماء بأنها كاذبة وغير منطقية.

خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

لذلك فإن جميع العلماء يرفضون نظرياته ويعتبرونها غير علمية، جازمين ألا علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض، وأنه حتى الآن يعتبر هذا الأمر من رابع المستحيلات.

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راصد الزلازل المثير للجدل الهولندي فرانك هوغربيتس

خبير الزلازل الهولندي يتوقع حدوث زلزال هائل ويكشف المناطق المرشحة

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