أصالة تحذف كل صورها مع زوجها العراقي .. هل انفصلت عن فائق حسن؟! (شاهد)

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري ضجةً على مواقع التواصل الاجتماعي، بتصرف دفع المتابعين إلى التكهن بالانفصال عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وفي تصرف مفاجئ حذفت أصالة نصري كل الصور التي تجمع بينها وبين زوجها الشاعر العراقي فائق حسن عبر حسابها على “إنستغرام”، دون إلغاء متابعتها له.

وأثارت أصالة فضول متابعيها في مواقع التواصل، والذين ذهبوا للتحقق من صور الثنائي في حساب فائق حسن، حيث تبين أنه لم يحذف أيًّا منها.

وقال المعلقون في مواقع التواصل، إن ما فعلته أصالة هو تمهيد لإعلان انفصالها عن الشاعر الشهير.

بينما رجح آخرون أنها حذفت الصور خوفا من الحسد.

وراح فريق ثالث ليؤكد أن الفنانة تحب إثارة الجدل بين الحين والآخر.

أصالة توضح حقيقة “انفصالها” عن فائق حسن

الفناة السورية ردت على ما تكهن به المتابعون حول انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن بنشر صور ظهرت فيها وهي تقبله.

وكتبت أصالة: “يادنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك ياأهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك”.

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يذكر أن أصالة انفصلت عن المخرج طارق العريان بعد زواج استمر نحو 14 عاما، وأثمر عن ابنين، لكنهما انفصلا بعد أن أكدت أصالة أنها أقدم على خيانتها مع عارضة أزياء سورية شابة، وبعد مدة وجيزة عقدت أصالة قرانها على الشاعر العراقي فائق حسن.