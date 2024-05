سوري قتل زوجته وأطفاله بطريقة بشعة وانتحر في تركيا: “أرحتهم من الحياة الظالمة”

ارتكب لاجىء سوري جريمة بشعة بحق 4 من أفراد عائلته بطرق مختلفة في مدينة “كيليس” في تركيا مما أثار الصدمة في أوساط اللاجئين والأتراك على حد سواء.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام تركية وقع الحادث في وقت متأخر من ليلة، أمس الاثنين، في منطقة “نديموكمن” عندما أقدم اللاجىء السوري “يوسف كوارة” الذي علم أنه يعمل كعامل بناء، على قتل زوجته وأطفاله الثلاث.

ووفق موقع “yigilcaninsesi” فإن أقارب للضحايا عندما لم يتمكنوا من سماع صوت زوجته وأطفاله الثلاثة لفترة، فأبلغوا عن الوضع إلى مركز اتصال الطوارئ 112.

أقدم لاجئ #سوري في #تركيا على قتل زوجته وأطفاله الثلاثة خنقا حتى الموت قبل أن ينتحر بدون معرفة الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب جرائمه وقالت وكالة الأناضول إن مواطنين في منطقة نديم أوكمان بولاية كيلس عثروا في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد على جثة الشخص المنتحر والذي قتل زوجته وأطفاله pic.twitter.com/w04JoBem0T

