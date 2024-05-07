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جيش الاحتلال يعلن سيطرته على معبر رفح.. مشاهد لدبابة إسرائيلية في صالة الوصول

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الجيش الإسرائيلي في معبر رفح

وطن – في تطورات متسارعة للحرب على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيطر على معبر رفح جنوب القطاع بشكل كامل، وأنه يقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

جاء ذلك بعد ليلة من القصف العنيف استهدفت محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين، وذلك رغم مساعي الوسطاء للتوصل إلى هدنة.

وأظهرت لقطات مصورة، دبابات الاحتلال الإسرائيلي وهي تقتحم معبر رفح من الجهة الفلسطينية، ووصولها إلى مبنى قاعة الوصول.

يأتي هذا فيما توقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

تفاصيل الهجوم على رفح

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الهجوم الذي بدأ الليلة الماضية على رفح جاء بقيادة الفرقة 162 وقوات مدرعات اللواء 401 ولواء غفعاتي.

وزعم المتحدث أن الجيش الإسرائيلي هاجم 100 هدف تابع لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في رفح.

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هجوم وحشي إسرائيلي

وتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق غرب وشرق مدينة رفح منذ الليلة الماضية، بينما رُصدت من الجانب المصري، الانفجارات والأحزمة النارية التي نفذها الاحتلال.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 20 شهيدا سقطوا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم.

إصرار نتنياهو على التصعيد

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد مساء أمس أن مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية في رفح بذريعة ممارسة الضغط العسكري على حركة حماس للمضي قدما في الإفراج عن المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب الأخرى.

جاء ذلك بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الاتفاق الذي قُدم إليها، غير أن مكتب نتنياهو قال إن الاقتراح الذي وافقت عليه الحركة “بعيد عن مطالب إسرائيل الضرورية”.

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جيش الاحتلال يعلن سيطرته على معبر رفح.. مشاهد لدبابة إسرائيلية في صالة الوصول

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