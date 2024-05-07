جيش الاحتلال يعلن سيطرته على معبر رفح.. مشاهد لدبابة إسرائيلية في صالة الوصول

وطن – في تطورات متسارعة للحرب على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيطر على معبر رفح جنوب القطاع بشكل كامل، وأنه يقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

جاء ذلك بعد ليلة من القصف العنيف استهدفت محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين، وذلك رغم مساعي الوسطاء للتوصل إلى هدنة.

وأظهرت لقطات مصورة، دبابات الاحتلال الإسرائيلي وهي تقتحم معبر رفح من الجهة الفلسطينية، ووصولها إلى مبنى قاعة الوصول.

#عاجل دبابات الاحتلال تقتحم معبر رفح pic.twitter.com/GL9jstpHfC — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 7, 2024

يأتي هذا فيما توقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

تفاصيل الهجوم على رفح

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الهجوم الذي بدأ الليلة الماضية على رفح جاء بقيادة الفرقة 162 وقوات مدرعات اللواء 401 ولواء غفعاتي.

المنطقة دمار دمار

شاهد عيان يتحدث عن محيط معبر رفح والمنطقة المحاذية له pic.twitter.com/GdZhHUI6Ac — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 6, 2024

وزعم المتحدث أن الجيش الإسرائيلي هاجم 100 هدف تابع لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في رفح.

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هجوم وحشي إسرائيلي

وتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق غرب وشرق مدينة رفح منذ الليلة الماضية، بينما رُصدت من الجانب المصري، الانفجارات والأحزمة النارية التي نفذها الاحتلال.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 20 شهيدا سقطوا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم.

اسرائيل اقتحمت معبر رفح ، المنفذ الوحيد مع مصر والتقطت الصورة التي تريدها لترويجها لجمهورها المتعطش للدم.

هناك مشاهد صعبة للغاية لجثث الاطفال اشلاء قادمة من مدينة رفح لا استطيع نشرها، عائلات كاملة من أطفال والاباء تمسح من السجل المدني ، جثث للشهداء في الشوارع والأراضي الزراعية… pic.twitter.com/JJdjQmL7OH — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 7, 2024

إصرار نتنياهو على التصعيد

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد مساء أمس أن مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية في رفح بذريعة ممارسة الضغط العسكري على حركة حماس للمضي قدما في الإفراج عن المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب الأخرى.

أصبحت غزة رسميا مطوقة بإحكام من كافة الجهات بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الذي كان يسمح بخروج ودخول بعض المسافرين والمرضى والفرق الطبية

وبدأ النزوح من رفح ولا يعرفون إلى أين

القصف في كل مكان والدمار في كل مكان والحصار من كل مكان

لا حدود لهم إلا السماء#GazaGenocide‌ pic.twitter.com/VcJUX6bSNW — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) May 7, 2024

جاء ذلك بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الاتفاق الذي قُدم إليها، غير أن مكتب نتنياهو قال إن الاقتراح الذي وافقت عليه الحركة “بعيد عن مطالب إسرائيل الضرورية”.