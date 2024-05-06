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كويتيات في حالة سكر كدن أن يتسببن بكارثة فوق السحاب (شاهد)

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كويتيات في حالة سكر كدن أن يتسببن بكارثة فوق السحاب

وطن – نشبت مشاجرة على متن طائرة كويتية كانت في طريقها للكويت من تايلاند، وأدت إلى حدوث حالة من الفوضى والقلق بين الركاب الآخرين، مما دفع الكابتن إلى الالتزام بالإجراءات الأمنية والعودة إلى المطار.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكويتية في رحلة قادمة من تايلاند إلى الكويت، الجمعة، عندما اندلعت على متنها مشاجرة بين مواطنات تضمنت تعدياً على ضابط أمن الطائرة.

وقالت الشركة الكويتية، الأحد، في بيان عبر منصة “إكس” مبررة تأخر رحلة “KU414″ القادمة من مطار بانكوك في 3 مايو (الجمعة)، أن هذا التأخير كان نتيجة حادثة مؤسفة على متن الطائرة.

وأوضح البيان:” حيث نشبت مشاجرة بين بعض الركاب الذين كانوا في حالة غير طبيعية، مما أثار الفوضى وقلق المسافرين الآخرين”.

وأضافت الشركة :” نتيجة لذلك قرر قائد الطائرة العودة إلى مطار بانكوك التزاماً بالإجراءات الأمنية لضمان سلامة الركاب والطائرة.”

ولفت نشطاء إلى أن الراكبات الكويتيات اللاتي وقعت المشاجرة بينهن كن في حالة سكر، وهو ما يفسر ما جاء ببيان شركة الطيران الكويتية بأنهن كن في حالة غير طبيعية.

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين وشددت على أهمية التزام جميع الركاب بالإجراءات الأمنية والقوانين المعمول بها في الشركة.

النيابة العامة تحقق

وفي وقت لاحق، الأحد، أعلنت النيابة العامة الكويتية أنها أمرت بحجز مواطنات بحالة «غير طبيعية» قمن بارتكاب اعمال عنف وافتعال شجار والتعدي على ضابط حماية طائرة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى مملكة تايلند.

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وأضاف بيان للنيابة نشر على حسابها في موقع “إكس” أن مسافرتين قاومتا ضابط حماية الطائرة وهما في حالة غير طبيعية واستجوبت النيابة –بحسب البيان- المتهمات وواجهتهن بالتهم المنسوبة إليهن ، وأمرت بإحالة اثنتين منهن إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصهما وجاري استكمال إجراءات التحقيق”.

ولم تتضح هويات المتشاجرات، وما إذا كنَّ شخصيات معروفة، أم مواطنات كويتيات عاديات، لكن وسائل إعلام كويتية قالت إن المشاجرة أثارت فوضى وقلق المسافرين الآخرين، وتسببت بتأخير الرحلة.

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