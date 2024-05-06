“انتشر بطريقة بشعة” .. فيديو شذى حسون مع الناطق باسم القوات المسلحة العراقية!

أثار مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة العراقية شذى حسون وهي إلى جانب الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، وهو يقدم لها درعاً تكريميا، ويدعوها لزيارة بغداد مرة أخرى، جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ودفع تداول المقطع الفنانة العراقية إلى الخروج عن صمتها، ونشر توضيح عبر حسابها في منصة إكس، حيث أكدت أن الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، خلال اليومين الماضيين، قديم، ويعود لسنوات ماضية.

وقال شذى حسون في تغريدة أرفقتها بالفيديو المتداول: “توضيح !!! هذا الفيديو المتداول الآن و بطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل اكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية والتغني بشجاعتهم أغنية “هلا بحسك” الوطنية والتي أخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية. وهذا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني”.

توضيح !!!

هذا الفيديو المتداول الان و بطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل اكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية و التغني بشجاعتهم اغنية" هلا بحسك" الوطنية و التي اخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية و هدا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني #هلا_بحسك pic.twitter.com/sTPFGpuqL0 — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) May 5, 2024

وقال بعض المعلقين من جمهور شذى، إن نشر الفيديو تزامن مع إعلان الفنانة عن إطلاق النسخة الثانية من “مهرجان العراق الدولي”، الذي سبق وأن نظمت النسخة الأولى منه مرة العام الماضي.

بينما أشاروا إلى أن “الحاقدين” يريدون الاصطياد في المياه العكرة.

يذكر أن النسخة الأولى من المهرجان كانت قد أثارت جدلا واسعا في العراق؛ إذ زعم بعضهم أن المهرجان شهد سلوكيات “غير مقبولة” ولا تتوافق مع تقاليد المجتمع.

وكانت الحكومة العراقية أخلت مسؤوليتها عن المهرجان. وقالت إن الفنانة شذى حسون نظمته بمبادرة شخصية منها.

في حين أبدى نشطاء تضامنهم مع الفنانة العراقية شذى حسون، في وجه ما اعتبروها حملة إساءة يقودها إعلاميون وجهات معروفة بعدائها للعراق. حسب قولهم

تتعرض الفنانة العراقية @ShathaHassoun الى حملة اساءة يقودها إعلاميين وجهات معروفة بعداءها للعراق.

ذنب السيدة شذى كان أنها تغنت بِبغداد ونقلت صورة إيجابية عن #العراق ، عكس الصورة التي يحاول البعض نقلها وتصويرهم للوضع على انه سوداوياً وان #بغداد اسوء مدينة للعيش .

لو أمتنعت شذى عن… pic.twitter.com/2z1t4qcaVA — بسام النصرالله (@Bassam_nasralla) May 5, 2024

متظامن مع شذى حسون

كافي عاد بطلوا هاي بنت بلدكم روحوا طلعوا عضلاتكم على الي باك العراق وسلب خيراته وقتل شبابه والله عيب https://t.co/0SkyXcZegr — HeidarAljanabi (@HeidarAljanabi) May 5, 2024